Tęsiasi motociklininkų prakeiksmas Kauno gatvėse: ne visada dėl to kalti jie patys

Apie naują nelaimę, susijusią su Kaune zujančiais motociklininkais, įvykusią antradienįo ryte Skuodo gatvėje, jungiančioje Žemuosius ir Aukštuosius Šančius, buvo pranešta 9.37 val.
Anot greitosios pagalbos medikų, pasiųstų į šio įvykio vietą, ties Skuodo gatvės sankirta su Servitutų gatve į stovinčio motociklo galą įvažiavo autotomobilis.
Pasak Kauno policijos atstovės, motociklą kliudė automobilis „Audi A4“, vairuojamas 1982 m. gimusio vyro. Motociklininkui, gimusiam 1980 m., kuris, portalo kauno.diena.lt duomenimis, yra Kačerginės gyventojas, užteko greitosios medikų apžiūros įvykio vietoje. Pastarieji portalui teigė, kad jis sąmonės praradęs nebuvo. Ir skundėsi alkūnės skausmu, tačiau vykti detalesnei apžiūrai į gydymo įstaigą atsisakė.
Tai bei konstatavimas, kad abiejų transporto priemonių vairuotojai – blaivūs, lėmė, jog susidūrimo dalyviai, anot policijos atstovės, užpildė tik eismo įvykio deklaracijas.
Kaip jau pranešta, pirmadienio pavakarę Kaune nukentėjo dar vienas motociklininkas. Kauno policijos atstovė šiandien patikslino, kad tai įvyko kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruože Vakariniame aplinkkelyje. Prieš šį eismo įvykį, apie kurį buvo pranešta 18 val., čia buvo suisdūrę automobiliai „Renault“ ir „Fiat“, vairuojami 2002 ir 1987 m. gimusių vyrų. Pirminias duomenimis, jiems pildant eismo įvykio deklaraciją, į „Renault“ atsitrenkė pro šalį važiavęs 1990 m. gimęs motociklininkas, po ko „Renault“ dar kartą rėžėsi į šalia stovintį „Fiat“.
Nors po šio dvigubo eismo įvykio Kauno policijos budėtoja portalui kauno.diena.lt teigė, kad motociklininkas buvo išvežtas į gydymo įstaigą, šiandien policijos atstovė patikslino, kad pradėta tik administracinė teisena, kas leidžia daryti prielaidą, kad, pirminiais duomenimis, motociklininkas sunkiai nesusižalojo.
Kaip taip pat jau rašyta, prieš savaitę – rugsėjo 2-osios pavakarę, apie 18.42 val., Šilainiuose žuvo su automobiliu „Audi Q5“, vairuojamu 1996 m. gimusios moters, susidūręs 1994 m. gimęs motociklininkas. Tai įvyko „Audi“ vairuotojai išvažiavus iš šalutinio kelio į pagrindinį – sukant į dešinę ir kertant tris esimo juostas. Pagrindiniu keliu važiavusiam motociklo „Yamaha XJ600S“ vairuotojui nepavykus išvengti susidūrimo, jis, čiuoždamas kelio danga, dar kliudė stovintį kitą „Audi Q5“, vairuojamą 2025 m. gimusios moters. Greitosios medikai padėti sunkias traumas patyrusiam motociklininkui buvo bejėgiai.
