 Už smūgį dviguba žmogžudyste įtariamam Benui Mikutavičiui – bausmė policininkui

Už smūgį dviguba žmogžudyste įtariamam Benui Mikutavičiui – bausmė policininkui

2026-06-12 12:16
Berta Banytė

Nubaustas fizinę jėgą sulaikant dviejų jaunų moterų nužudymu Kaune įtariamą Beną Mikutavičių panaudojęs policijos pareigūnas.

<span>Už smūgį dviguba žmogžudyste įtariamam Benui Mikutavičiui – bausmė policininkui</span>
Už smūgį dviguba žmogžudyste įtariamam Benui Mikutavičiui – bausmė policininkui / Skaitytojų, soc. tinklų nuotr.

Kauno apskrities policijos pateiktais duomenimis, praėjusių metų gruodžio 18 d. Imuniteto valdybos Kauno apygardos skyriuje buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas, kuris baigtas šių metų vasario 5 d.

„Tarnybinio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad pareigūnas be teisėto pagrindo, neproporcingai panaudojo fizinę prievartą – fizinę jėgą“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams penktadienį sakė Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė.

Imuniteto valdybos Kauno apygardos skyriaus atstovai siūlė policijos pareigūnui skirti tarnybinę nuobaudą. Šių metų vasario 10 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) viršininko įsakymu policininkui skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

Praėjusių metų gruodžio 5 d. vakarą, kai Kalniečių parke kauniečių buvo sulaikytas dviejų moterų nužudymu įtariamas B. Mikutavičius, atvykus policijos pareigūnams įtariamasis jau gulėjo ant žemės. Socialiniuose tinkluose buvo skelbiami vaizdo įrašai iš sulaikymo akimirkų. Viename iš jų užfiksuoti ir policijos pareigūno veiksmai – matyti, kad jis gulinčiam B. Mikutavičiui smogė kumščiu.

Šiame straipsnyje:
Benas Mikutavičius
sulaikymas
policijos pareigūnas
fizinis smurtas
nuobauda

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Komentarai

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teisuolė
Man gaila policininkų. Jie tapo labiau pažeidžiami nei nusikaltėliai. Tai labai blogai.
0
-2
bet
kodėl ginami nusikaltėliai? Gal tokius tokie ir gina?
1
-2
senis
man atrodo kad ji suėmimo metu užmušus bausmė būtu per maža.
4
-2
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