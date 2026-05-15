Vagis išnešė net kojines: po treniruotės „Gym+“ – tuščia spintelė

Spintelėje, kurią užrakino spynele su kodu, paliko piniginę su dokumentais, pinigais ir „visu gyvenimu“, automobilio raktelius, batus, džinsus, liemenę, kepurę ir t.t. Po valandos grįžęs persirengti spintelę rado tuščią. Vagys nugvelbė net kojines.
„Grįžau, spintelė buvo uždaryta, bet spynelė prakabinta. Atidarau spintelę – tuščia. Viską švariai išvalė. Galvoju, gal ne mano. Bet žiūriu, kad mano. Galvoju, kažkas iškrėtė pokštą. Pereinu neužrakintas spinteles – mano daiktų nėra. Tada supratau, kad blogai. Ir ką, kvietėm policiją“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo apvogtasis. Nuostolius jis įvertino 4 tūkst. eurų.
Pasiteiravome, ar nešmėstelėjo galvoje, kad galbūt nebėra ir jo automobilio, vyras nusijuokė. „Pagalvojau. Bėgom išbėgau. Visa laimė, kad jį pamačiau stovintį“, – sakė kaunietis.
Jis spėjo, kad spynelės kodas niekadėjui buvo vaikiškas reikalas.
Galėtų būti pranešimas, perspėjimas, kad naudotume galbūt saugesnes spyneles nei parduodamos klube. Nekažką.
Sporto klube tuo metu buvo treneris, jo paklausė, ar taip jau yra buvę. Išgirdo, kad buvę atvejų, kai dingo geresni kedai, striukė.
Vyras pasigenda sporto klubo dėmesio šiai problemai. „Galėtų būti pranešimas, perspėjimas, kad naudotume galbūt saugesnes spyneles nei parduodamos klube. Nekažką“, – teigė vyras, paminėjęs, kad tuo pačiu metu, kaip ir jo spintelė, buvo ištuštinta ir dar vieno vyro spintelė. Viliasi, kad vagišių padės išaiškinti vaizdo kamerų įrašai. Tikisi, kad tokie įrašai yra.
Kitas kalbintas vyras pasakojo, kad praėjusį trečiadienį šiame sporto klube galbūt kažkas kėsinosi į jo daiktus. „Buvo atlenktas spintelės durelių viršus, bet nekreipiau dėmesio. Spintelės juk nenaujos. Bet pabandžius atsirakinti, nepavyko to padaryti. Matėsi, kad spynelei kažkas buvo nutikę, kol buvau treniruotėje. Šiandien pasiėmiau spynelę, kuri rakinama rakteliu, ir rinkausi spintelę arčiau įėjimo, kad geriau matytųsi“, – pasakojo vyras.
Anksčiau jam tekę susidurti tik su tuo, kad dingdavo trumpam palikta dušo žele ar rankšluostis. „Kažkam prireikdavo. Yra paėmę šlapią, naudotą po dušo. Kažkas žiemą yra neradę savo batų, paliktų ne spintelėj, o prie jos. Norėjo, kad pradžiūtų, grįžta – nebėra. Absurdas“, – dėstė pašnekovas.
Kauno policija portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad penktadienį apie 13.10 val. gautas pranešimas apie tai, jog Kaune, Baltų pr., iš sporto klubo spintelės galimai pavogti asmeniniai daiktai.
„Šiemet toks pranešimas – pirmas“, – nurodė Kauno policijos atstovai.
„Gym+” komentaras
Apgailestaujame dėl šios situacijos ir Kliento patirtų nemalonumų.
Tokie atvejai mūsų sporto klubuose pasitaiko retai, tačiau į kiekvieną pranešimą apie galimą vagystę reaguojame labai rimtai. Klientų daiktų saugumui klubuose naudojamos rakinamos spintelės bei taikomos kitos prevencinės priemonės. Dėl konkretaus incidento bendradarbiausime su policija ir perduosime visą turimą informaciją, kuri gali padėti nustatyti įvykio aplinkybes.
Taip pat susisieksime su Klientu ir ieškosime sprendimų, kaip padėti šioje situacijoje.
Nuolat vertiname papildomas saugumo priemones, kurios padėtų dar labiau užtikrinti klientų daiktų saugumą sporto klubuose.
(be temos)
(be temos)