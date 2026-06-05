Vakare Kaune ir Marijampolės rajone siautėjo gamtos stichija: lūžo šakos, virto medžiai

Vaizdais iš Antanavo kaimo žmonės pasidalijo feisbuko grupėje „Orų entuziastai“. Nuotraukose matosi nuvirtę medžiai, sulūžusios jų šakos – tokio stipraus būta vėjo.
Kaune, VDU Botanikos sode buvę kauniečiai vakare pranešė, kad susidūrė su gamtos stichija. Pasak jų, lūžo medžiai, jie krito ant automobilių.
„Einant link automobilių, žmones užklupo uraganas. Gyvenime dar nesu matęs tokio dalyko. Visi, skubėję į automobilių aikštelę, buvome sutrikę, bėgome, griuvome, slėpėmės. Negaliu patikėti tuo, kas ką tik nutiko“, – teigė į stichijos šėlsmą patekęs kaunietis.
Medžiai ir jų šakos virto ir ant kelio ir ant automobilių. Gamtos stichija žmonėms padarė nuostolių.
Feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ internautai pasidalijo ir vaizdo įrašais iš Palangos bei Kauno. Kaune vakare lijo, stipriai griaudėjo.
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