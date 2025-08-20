Iš Vytauto Landsbergio vardo paramos fondo pinigus pavogusiems sukčiams – teismo niuksas

„Civilinio ieškovo Vytauto Landsbergio paramos fondo ieškinį dėl 25 tūkstančių 600 eurų turtinės žalos atlyginimo tenkinti iš dalies ir priteisti civilinio ieškovo naudai 25 tūkstančius 500 eurų“, – per posėdį trečiadienį paskelbė Kauno apylinkės teismo teisėja Vita Padriezaitė.
Vėliau teisėja paaiškino, kad 300 eurų jau yra grąžinta, todėl priteista mažesnė suma nei buvo pareikštas ieškinys.
Bylos duomenimis, daugiau nei 30 kartų teistas Rytis Pernavas, melagingai pristatęs pareigūnu ir neteisėtai įgijęs fondo elektroninės bankininkystės duomenis, atliko septynis bankinius pavedimus į skirtingų asmenų sąskaitas. Taip buvo pasisavinta 25,6 tūkst. eurų.
Visų kaltinamųjų kaltė įrodyta visiškai.
Teismo nuosprendyje rašoma, kad R. Pernavas sukčiavimą ir kitus nusikaltimus įvykdė, būdamas recidyvistas, jam paskirta galutinė 3 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Erikas Tunkūnas taip pat pripažintas kaltu dėl sukčiavimo ir kitų nusikaltimų, paskelbta, kad juos įvykdė būdamas recidyvistas. Bausmė šioje byloje jam buvo subendrinta su Marijampolės teismo Vilkaviškio rūmų nuosprendžiu už kitus nusikaltimus, todėl galutinė bausmė – 8 metai 6 mėnesiai.
Alvaraui Vajavadai paskirta lygtinė bausmė, jam skirti įpareigojimai – dirbti ar užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programose, uždrausta bendrauti su R. Pernavu ir kitais nuteistaisiais.
Kitiems kaltinamiesiems skirtos 5 tūkst. eurų ir mažesnės baudos.
Kai kurie kaltinamieji kaltę pripažino.
„Visų kaltinamųjų kaltė įrodyta visiškai“, – sakė teisėja V. Padriezaitė.
Ji mano, kad kaltinamieji turėjo suprasti, kad disponuoja neteisėtai gautomis lėšomis.
„Iš dalies pripažįstu kaltę, nes nuėmiau pinigus. Labai minimaliai prisimenu. Saulius K., su kuriuo anksčiau dirbo Švedijoje, parašė žinutę, paprašė leisti į banko sąskaitą pervesti pinigų. Sakė duos atlygį, kai nuimsiu pinigus. Sakė, kad antstolių yra, o atlyginimą turi pervesti. Mačiau, kad 6,6 tūkst. eurų pervedė V. Landsbergio fondas“, – nagrinėjant bylą yra pasakojęs A. Švabauskas.
Kaltinamasis išgrynino 1,1 tūkst. eurų, kitus pinigus užšaldė bankas.
„Nuvažiavom į banką ir atvažiavo policija, tuo ir baigėsi“, – prisiminė A. Švabauskas.
Jis sakė vėliau sulaukęs kaltinimų iš įkalinimo įstaigos skambinusiųjų nuteistųjų, kad pasisavino pinigus.
ELTA primena, kad devyni asmenys šioje byloje buvo kaltinami, jog veikę bendrininkų grupėje ir turėdami vieningą tikslą pasisavinti svetimą turtą, užvaldė fondui priklausančius 25,6 tūkst. eurų.
Bylos duomenimis, R. Pernavas, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje, 2020 metų pradžioje susisiekė su fondo atstove, melagingai prisistatė policijos pareigūnu ir pranešė apie esą piktavalių bandymus prisijungti prie fondo banko sąskaitos, o tada paprašė suteikti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenis.
R. Pernavas nuteistas už neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisėto elektroninių duomenų perėmimą ir panaudojimą bei valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimą.
Nuosprendis nėra galutinis ir dar gali būti skundžiamas.
V. Landsbergio paramos fondas buvo įkurtas 1991 m. spalio mėn. 2 d.
„Šio fondo pagrindas – norvegų tautos solidarumo mūsų taikiai kovai ženklas – radosi asmenine Bergeno vyskupo Pero Lonningo ir jį parėmusių žmonių iniciatyva. Norvegų tautos taikos premiją – surinktą, suaukotą, paskirtą ir 1991 m. kovo 11-ąją įteiktą Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui, sudarė beveik 3 milijonai norvegų kronų... Tai leido nutarti, jog neliečiant, nemažinant pagrindinio kapitalo, procentai daugiausiai bus naudojami likimo nuskriaustiems vaikams padėti. Taip 1991 m. spalio mėn. 2 d. buvo įkurtas, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui pritarus, Vytauto Landsbergio fondas", – yra pasakojęs V. Landsbergis.
Skelbta, kad lėšos, kuriomis disponavo fondas, buvo skiriamos medicinos reikmėms, daugiausia neįgaliems vaikams padėti, jų gydymui reikalingai aparatūrai įgyti, o likęs ketvirtadalis – jaunųjų menininkų rėmimui.
