Yra naujienų tiriant šokiruojančią Domeikavos mįslę

Pranešimu apie šį įvykį buvo pradedamos tos paros Policijos departamento suvestinės. Jose teigta: „Birželio 5 d. apie 15.20 val. Kauno rajone, Domeikavos kaime, iš pravažiuojančio automobilio nenustatytas asmuo galimai šovė iš šratinio ginklo. Įvykio metu suskaldytas gatvėje stovėjusio nepilnamečio (gim. 2011 m.) rankoje laikyto mobiliojo ryšio telefono korpusas. Nepilnametis nesužalotas. Surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimą“, t.y. kol kas pradėtas tik šio įvykio aplinkybių patikslinimas.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, nelaukus, kol pasibaigs minėtam patikslinimui skirtas dešimties dienų terminas, nuspręsta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Toks sprendimas priimtas, išsiaiškinus, kad į penkiolikmetį galimai šauta, šiam stovint prie Domeikavos gimnazijos ir bendraujant vaizdo skambučiu su draugu bei laukiant atvykstančio tėvo. Būtent šis ir pranešė Bendrajam pagalbos centrui, ką jam papasakojo sūnus, atvykus pas jį maždaug po minutės nuo galimo šūvio.
Penkiolikmetis teigė, kad bekalbant telefonu pajuto, kad į šį kažkas atsitrenkė, t.y. išgirdo netikėtą garsą, po ko, pakėlęs galvą, pamatė pravažiuojantį automobilį, kurio vairuotojo langas buvo atidarytas.
Pirminiais duomenimis, tiesioginių šio įvykio liudytojų nėra.
Atvykus tėvui, ieškant minėto automobilio dar apvažiuotas gretimas kvartalas. O po to pranešta apie šį įvykį Bendrajam pagalbos centrui.
Ar turi įtariamųjų, teisėsaugininkai neatskleidžia. Tik patikslina, jog penkiolikmečio telefonas toliau veikė, nepaisant apgadinto korpuso.
Belieka tikėtis, kad ties įvykio vieta, o jos kaimynystėje – ir Domeikavos bažnyčia, yra įrengtų vaizdo kamerų.
Naujausi komentarai