Gargždų miesto gimtadienio metu – laikini eismo ribojimai

Šeštadienį veiks šventinė mugė, todėl nuo birželio 6 d. 7 val. iki birželio 7 d. 7 val. eismas nebus galimas Kvietinių gatvės atkarpoje nuo sankryžos su Minijos gatve iki sankryžos su Gintaro gatve. Esant galimybei, eismas bus atidarytas anksčiau.
Be to, birželio 6 d. 14.30–16.30 val. nuo autobusų stoties Klaipėdos ir Kvietinių gatvėmis link Minijos slėnio judės šventinė eisena. Prašoma vairuotojų jos metu pasirinkti kitus maršrutus, nes eismas šioje atkarpoje bus ribojamas.
Taip pat primename, kad numatomi ir laikini viešojo transporto pokyčiai. Birželio 6 d. dėl uždaromos Kvietinių g. atkarpos bus koreguojama 109 maršruto trasa. O šventinės eisenos metu galimi 101 ir116 maršrutų vėlavimai.
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