Informacija vairuotojams: kelias dienas bus uždaryta geležinkelio pervaža Perkėlos gatvėje

Pranešama, kad dėl UAB „Gargždų geležinkeliai“ vykdomų geležinkelio infrastruktūros remonto darbų nuo birželio 12 d. 8 val. iki birželio 15 d. 20 val. bus uždaryta geležinkelio pervaža ties Malkų įlankos terminalu.
Eismo dalyviai bus nukreipiami apylanka per Taikos prospektą ir Kairių gatvę.
Šis laikinas uždarymas neturės papildomos įtakos bendrai eismo situacijai dėl Rimkų geležinkelio pervažos uždarymo, nes transporto srautai bus organizuojami alternatyviu maršrutu, apvažiuojant Perkėlos gatvės pervažą.
Prašoma vairuotojų planuoti keliones iš anksto ir vadovautis laikinaisiais kelio ženklais.
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