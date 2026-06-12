Uždarys geležinkelio pervažą

Klaipėdos savivaldybė nurodė, kad minėta pervaža bus uždaryta nuo penktadienio, birželio 12 d., 8 val. iki pirmadienio, birželio 15 d., 20 val.
Eismo dalyviai bus nukreipiami apylanka per Taikos prospektą ir Kairių gatvę.
„Šis laikinas uždarymas neturės papildomos įtakos bendrai eismo situacijai dėl Rimkų geležinkelio pervažos uždarymo, nes transporto srautai bus organizuojami alternatyviu maršrutu, apvažiuojant Perkėlos gatvės pervažą“, – skelbė Klaipėdos savivaldybė.
Vairuotojų prašoma planuoti keliones iš anksto ir vadovautis laikinaisiais kelio ženklais.
Geležinkelio infrastruktūros remonto darbus vykdys bendrovė „Gargždų geležinkeliai“.
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