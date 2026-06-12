 Uždarys geležinkelio pervažą

Uždarys geležinkelio pervažą

2026-06-12 09:23
Indrė Kiseliovaitė

Nuo birželio 12-osios dėl vykdomų geležinkelio infrastruktūros remonto darbų bus uždaryta geležinkelio pervaža Perkėlos gatvėje, ties Malkų įlankos terminalu.

Nuoroda: prie pervažos jau yra pastatytas ženklas, įspėjantis apie netrukus prasidėsiančius remonto darbus.
Nuoroda: prie pervažos jau yra pastatytas ženklas, įspėjantis apie netrukus prasidėsiančius remonto darbus. / Ilmos Jurkuvienės nuotr.

Klaipėdos savivaldybė nurodė, kad minėta pervaža bus uždaryta nuo penktadienio, birželio 12 d., 8 val. iki pirmadienio, birželio 15 d., 20 val.

Eismo dalyviai bus nukreipiami apylanka per Taikos prospektą ir Kairių gatvę.

„Šis laikinas uždarymas neturės papildomos įtakos bendrai eismo situacijai dėl Rimkų geležinkelio pervažos uždarymo, nes transporto srautai bus organizuojami alternatyviu maršrutu, apvažiuojant Perkėlos gatvės pervažą“, – skelbė Klaipėdos savivaldybė.

Vairuotojų prašoma planuoti keliones iš anksto ir vadovautis laikinaisiais kelio ženklais.

Geležinkelio infrastruktūros remonto darbus vykdys bendrovė „Gargždų geležinkeliai“.

Šiame straipsnyje:
geležinkelio pervaža
Perkėlos gatvė
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