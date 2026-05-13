Festivalyje „Amber Wind 2026“ Palangoje – tarptautinį pripažinimą pelnęs ansamblis „Tetra Brass“

2018 metais įkurtas varinių pučiamųjų kvartetas „Tetra Brass“, kurį sudaro Luca Chiché (trimitas), Aljoscha Zierow (trimitas), Christian Traute (trombonas) ir Jakob Grimm (trombonas), tarptautinėje scenoje garsėja šiltu, rafinuotu skambesiu, energingais pasirodymais ir novatoriškomis koncertinėmis programomis. Ansamblis koncertavo prestižinėse Europos salėse, tarp jų – Wigmore Hall, Konzerthaus Berlin, Berliner Philharmonie, Isarphilharmonie bei kituose žymiuose Europos muzikos centruose.
Ansamblis taip pat pasirodė tokiuose festivaliuose kaip „Grafenegg Festival“, „Detect Classic Festival“ ir „Mizmorim Chamber Music Festival“, o jų koncertus transliavo „BBC Radio 3“, „BR Klassik“ bei kitos Europos radijo stotys.
2025 metais išleistas debiutinis ansamblio albumas „METALL“ sulaukė didelio klasikinės muzikos bendruomenės dėmesio. Albume skamba originali varinių pučiamųjų muzika bei specialiai ansambliui aranžuoti Leošo Janáčeko ir Klodo Debiusi kūriniai.
Meistriškumo seminaras jauniesiems atlikėjams
Gegužės 22 d. 13 val. Palangos kurhauze „Tetra Brass“ surengs kamerinės muzikos meistriškumo seminarą, skirtą pučiamųjų ansambliams ir jauniesiems atlikėjams.
Seminaro metu dalyviai gilinsis į XIX a. varinių pučiamųjų kamerinės muzikos repertuarą, ypatingą dėmesį skiriant Oskaro Biomės ir Antono Simono kūriniams. Programoje bus nagrinėjami muzikinės interpretacijos, ritmo tikslumo, intonacijos, balanso, artikuliacijos ir tarpusavio susiklausymo aspektai.
Ansamblio nariai taip pat dalysis praktiniais repeticijų organizavimo metodais, ansamblinės komunikacijos principais bei efektyvaus savarankiško darbo patirtimi. Seminaras taps ne tik menine, bet ir edukacine erdve, skatinančia profesionalų kamerinės muzikos atlikimą.
Vakaro koncerte – odė metalo skambesiui
Tą pačią dieną, gegužės 22-ąją, 19 val. Palangos kurhauzo koncertų salėje festivalio publika kviečiama į „Tetra Brass“ koncertą „METALL“.
Programoje atsiskleis įvairialypė varinių pučiamųjų instrumentų spalvų paletė – nuo subtilių melodijų iki virtuoziškų, energingų muzikinių epizodų. Koncerte skambės A. Simono kūriniai, atspindintys XIX amžiaus romantizmo tradiciją bei atliepiantys Antonino Dvoržako, Felikso Mendelsono ir Piotro Čaikovskio muzikos estetiką.
Taip pat klausytojai išgirs L. Janáčeko „On an Overgrown Path“ aranžuotes varinių pučiamųjų kvartetui bei K. Debiusi „Trois Chansons“ – impresionistinėmis harmonijomis ir viduramžių poezijos įkvėptus muzikos kūrinius.
„Tetra Brass“ yra pelnęs aukščiausius apdovanojimus tarptautiniuose konkursuose Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje ir Serbijoje, o 2023 metais ansambliui skirtas Miuncheno miesto muzikos prizas. Kvartetas taip pat priklauso „European Chamber Music Academy“ tinklui ir aktyviai prisideda prie šiuolaikinės kamerinės muzikos tradicijų puoselėjimo Europoje.
Renginiai nemokami, tačiau reikalinga registracija:
Gegužės 22 d. 13 val. meistriškumo dirbtuvės su „Tetra Brass“, o 19 val. ansamblių vakaras: „Tetra Brass“.
Festivalį finansuoja Palangos miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
Naujausi komentarai