Į Jono kalnelį – pažinti praeitį

Visą vasarą penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais galima apsilankyti poternoje, o nurodytomis valandomis savanorės dar ir veda nemokamas ekskursijas, pasakodamos apie išnykusią, bet netrukus atgimsiančią bažnyčią.
Ten pat galima įsigyti ir leidinį apie Šv. Jono bažnyčios istoriją.
Kiekviena savanoriška auka priartina svajones atstatyti bažnyčią ir jos bokštą.
„Net ne ekskursijos metu lankytojai nelieka neišgirdę pasakojimo. Kiekvienas besidomintis čia pasisemia žinių ir įspūdžių. Vaikams ir paaugliams labiau patinka smėlio archeologija ir šiurpūs vaizdai laiko tunelyje, suaugusieji labiau domisi architektūra ir bažnyčios likimu. Lankymosi ekspozicijoje sezono trukmė priklauso nuo dangaus, dirbsime, kol orai bus palankūs. Pirmaisiais metais žmones priėmėme iki pat Šv. Martyno šventės lapkričio 11-ąją, o pernai prapliupus liūtims užrakinome poterną kur kas anksčiau“, – pasakojo Klaipėdos evangelikų liuteronų Šv. Jono atminimo bažnyčios atstatymo labdaros ir paramos fondo vadovė Lilija Petraitienė.
Ekspoziciją galima aplankyti ne tik nurodytomis dienomis. Iš anksto susitarus telefonu su L. Petraitiene grupės priimamos ir bet kurią kitą savaitės dieną.
„Pernai nudžiugino pagyvenusių žmonių grupė iš Vilniaus. Pagrindinis jų kelionės tikslas buvo – spektaklis Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Dieną jie apsilankė mūsų ekspozicijoje ir tikino, kad jiems ši patirtis buvo labai netikėta ir įdomi. Šiemet prie mūsų komandos prisijungė dar dvi savanorės. Tikimės, kad klaipėdiečių ir miesto svečių susidomėjimas Šv. Jono bažnyčios praeitimi bus dar didesnis. Kiekviena savanoriška auka priartina svajones atstatyti bažnyčią ir jos bokštą“, – teigė L. Petraitienė.
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