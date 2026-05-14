Klaipėda kels bures į vasarą

Iškilmingi apdovanojimai
Šventiniai renginiai nusidrieks per įvairias miesto vietas – nuo Teatro aikštės ir Danės krantinių iki Kruizinių laivų terminalo bei Smiltynės.
Penktadienį, gegužės 15-ąją, renginiai prasidės 11.30 val. projektu „Tūkstančių širdžių bažnyčia“ Turgaus gatvėje. Tai akcentas, kuriuo siekiama atkreipti dėmesį į Šv. Jono bažnyčios atstatymo idėją.
Nuo vidurdienio miesto centre šurmuliuos mugė „Jūrai, muzikai ir skoniui“, kuri vyks Turgaus, Teatro ir Žvejų gatvėse.
12 val. Teatro aikštėje koncertą surengs grupė „Quorum“, o 13 val. Smiltynėje prie paminklo „Albatrosas“ vyks Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai.
Renginio dalyviai ir svečiai nuo Šiaurinio rago iki Jūrų muziejaus bus nemokamai plukdomi įmonės „Smiltynės perkėla“ keltu. Ceremonijoje dalyvaus Lietuvos karinių jūrų pajėgų orkestras bei solistas Tadas Girininkas.
Laukia gausybė pramogų
Ryškiausias vakaro akcentas vyks prie burlaivio „Meridianas“ – 18 val. bus iškilmingai pakeltos burės, o šventinę nuotaiką kurs grupė „Baltasis kiras“.
Nuo 19 iki 23 val. Teatro aikštėje vyks koncertas „Keliame bures į vasarą!“. Scenoje pasirodys Jurgis Brūzga su grupe, Anyanya ir Meda Borisaitė su programa „Dueto magija“ bei grupė „Abudu“.
Šeštadienį, gegužės 16-ąją, renginiai mieste tęsis nuo pat ryto.
Nuo 9 val. vėl veiks mugė miesto centre, o Kruizinių laivų terminale nuo 10 iki 22.30 val. vyks jūrinės veiklos.
Lankytojų lauks kūrybinės dirbtuvės vaikams, sportinės rungtys, šaulių ekipuotės ir ginklų pristatymai bei istorinių dokumentinių filmų peržiūros.
Vaišins žuvimis
Vienu gardžiausių šventės renginių taps „Žuvies iešmų kovos“. Nuo 12 iki 15 val. Žvejų gatvėje drieksis net 100 metrų atviros ugnies kepsninė.
Ten varžysis profesinių mokyklų komandos iš visos Lietuvos, o iškeptas žuvis degustuos visi norintieji. Renginį ves žinomas gurmanas Vytaras Radzevičius.
Tą pačią dieną Klaipėdoje vyks ir Gatvės muzikos diena. Nuo 12 iki 22 val. muzikantai pasirodys įvairiose miesto vietose – Danės skvere, „Meridiano“ skvere, Karlskronos aikštėje, Ievos Simonaitytės bibliotekos kiemelyje, Šachmatų skvere, Klaipėdos koncertų salės prieigose bei kitose erdvėse.
O 14 val. Teatro aikštėje vyks „Aukso paukštės“ apdovanojimų ceremonija ir koncertas.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimas bus įteiktas Žvejų rūmų tautinių šokių sambūriui „Vėlunga“, pripažintam geriausiu 2025 m. liaudiškų šokių ansambliu.
Koncerte taip pat pasirodys šokėjai iš Jurbarko ir Klaipėdos universiteto tautinio meno ansamblis „Vytinė“.
Vakare Teatro aikštėje vyks koncertas, kuriame pasirodys Sandra Carrillo su grupe bei grupė „Skamp“.
Klaipėdos laivų paradas prasidės 21 val. Kuršių mariose.
Žiūrovai išvys uosto vilkikų pasirodymą, locmanų laivų sveikinimą bei naktinį iliuminuotų laivų paradą.
Teatro aikštėje nuo 21 iki pat 3 val. ryto vyks „Eurovizijos“ dainų konkurso finalo tiesioginė transliacija.
