Klaipėdiečiai kviečiami iškeisti ekranus į jūrą: Giruliuose – išskirtinė pirties ir žygio patirtis

Būtent tokią patirtį birželio 20–21 dienomis siūlo Klaipėdos baseinas kartu su Pajūrio krašto pirtininkais. Girulių paplūdimyje vyksiantis renginys „Pirtis prie jūros“ sujungs tai, ko dažnai labiausiai reikia šiuolaikiniam žmogui – judėjimą, gamtą, pirties šilumą, jūros energiją ir kokybišką laiką sau.
„Dažnai poilsį įsivaizduojame kaip išvyką į užsienį ar brangų SPA centrą. Tačiau kartais užtenka valandos prie jūros, gero pirties ritualo ir galimybės pabūti be skubėjimo. Norime žmonėms priminti, kad tikras poilsis gali būti visai šalia“, – sako organizatoriai.
Renginio dalyviai pirmiausia leisis į lengvą, savarankišką žygį pajūriu. Pasivaikščiojimas padės natūraliai sušildyti kūną, nuraminti mintis ir pasiruošti pirties ritualams. Vėliau jų lauks lietuviškos pirties edukacija, aromaterapinė pirtis, druskos kūno pilingas, garsų terapija, kūno įšildymas, relaksacija bei maudynės Baltijos jūroje.
Pasak pirtininkų, tokia programa sukurta ne tik poilsiui, bet ir geresnei savijautai. Šilumos, judėjimo, kvapų ir gamtos derinys padeda sumažinti įtampą, atpalaiduoti kūną bei atsitraukti nuo kasdienio tempo.
Organizatoriai atkreipia dėmesį, kad dalyvauti gali kiekvienas – nereikia nei specialaus pasiruošimo, nei ankstesnės pirties patirties. Programa pritaikyta tiek pirmą kartą pirtį išbandantiems žmonėms, tiek tiems, kurie jau yra pirties mėgėjai.
„Dažnai girdime, kad žmonės neturi laiko sau. Šis renginys – galimybė skirti bent valandą savo poilsiui, sveikatai ir emocinei savijautai. Tikimės, kad kuo daugiau žmonių atras, kaip gerai gali jaustis po tokios patirties“, – teigia organizatoriai.
Renginio informacija
„Pirtis prie jūros“ | Savarankiškas žygis pajūriu ir lietuviškos pirties edukacija
Birželio 20–21 d. Girulių paplūdimys, Girulių pl. 9A, Klaipėda. Kaina – 12 Eur.
Programos metu:
- savarankiškas žygis pajūriu;
- pažintis su lietuviškos pirties tradicijomis;
- aromaterapinė pirtis;
- druskos kūno pilingas;
- garsų terapija;
- kūno įšildymas;
- relaksacija;
- maudynės Baltijos jūroje.
Vienos programos trukmė – apie 1 val. Programą ves du profesionalūs pirtininkai. Vienos programos metu gali dalyvauti iki 20 žmonių. Registracija: https://forms.gle/6hchH5ryMSHHkY5Y6.
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