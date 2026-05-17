Klaipėdoje atidarytas festivalis „Poezijos pavasaris“

„Poezijos pavasario“ atidarymo renginys vyko Prano Domšaičio galerijoje.
Čia susirinkę klaipėdiečiai klausėsi žinomų poetų kūrybos, jaunųjų kūrėjų eilių bei stebėjo anoniminio eilėraščio konkurso nugalėtojų paskelbimą.
Renginyje savo kūrybą skaitė uostamiesčio poetai bei jaunieji kūrėjai. Skaitymus papildė ir muzikiniai intarpai.
Festivalio atmosfera buvo pilna bendrystės, gyvo žodžio ir kūrybos.
Šių metų anoniminio eilėraščio konkurso tema – „Istorija sugrįžta eilėmis“. Konkurso dalyvių kūrybą vertino literatūrologų komisija.
„Poezijos pavasaris“ Klaipėdoje tęsis ir toliau, o jau šiandien, gegužės 17-ąją, 20 val. Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos galerijoje vyks virtualus susitikimas su lietuvių poetais, gyvenančiais JAV, Danijoje, Vokietijoje, Meksikoje ir kitose šalyse.
Šio festivalio atidarymo šventės šiandien vyksta visoje Lietuvoje.
