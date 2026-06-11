Kretingos miesto šventėje – Karolštato dvasios įkvėpti renginiai

„Kretingos miesto, mininčio 773-ejų metų sukaktį, ir Šv. Antano atlaidų šventės ašimi taps Kretingoje pirmą kartą rengiamas istorijos ir šiuolaikinio meno festivalis. Tai bus išskirtinis renginys, kokio Kretinga dar nematė. Jo metu įvairiomis formomis atgis prieš 405 metus pastatyta ir prieš 180 metų nugriauta miesto rotušė. Stebėsime šiuolaikinius ir istorinius šokius, cirko artistų pasirodymus, meninę instaliaciją, klausysimės skirtingų epochų muzikos koncertų, – sakė Kretingos rajono vicemerė Vaida Jakumienė. – Gausybė koncertų – klasikinės, sakralinės, garsių populiariosios ir šokių muzikos atlikėjų, dainuojamosios poezijos – išgirsime ne tik festivalio, bet ir visos šventės metu. Kaip ir kasmet, vyks tradicinė tautodailės ir amatų šventė, kvies aplankyti Kretingos istoriją pasakojančios ir kitos parodos, ekskursijos, vyks sporto renginiai, istorinio kardo valdymo edukacija-treniruotė. Kviečiame dalyvauti ir iškilmingose Kultūros ir meno premijos laureatų pagerbimo bei Garbės piliečio vardo suteikimo ceremonijose, šv. mišiose, skirtose Šv. Antano atlaidams, taip pat kartu paminėti 85-ąsias tremties metines. Šiemet kviečiame ne tik švęsti, bet ir iš naujo pažinti, o galbūt atrasti Kretingos miestą.“
Kretingos miesto ir Šv. Antano atlaidų šventei „Susapnuok Kretingą 773“ dedikuoti renginiai truks iki birželio 14 dienos.
Karolštato festivalis stebins iki paskutinių minučių
Karolštato festivalis, apie kurį suksis visi šventės renginiai, prasidės birželio 12-ąją, prieš vidunaktį. Renginys bus atidarytas įspūdingu performansu „Iš sapnų ir legendų“ Rotušės aikštėje. Po atviru dangumi skambės Kristijono Lučinsko sukurta baroko, renesanso ir šiuolaikinius motyvus sujungsianti muzika, šokiu istoriją pasakos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto ir Kretingos jaunieji šokėjai. Scenoje susijungs Kretingos rajono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro „Atžalynas“ šešėlių teatro elementai ir animuoti Kretingos istorijos epizodai, kuriuos kartu su reklamos ir kino režisieriumi klaipėdiečiu Arūnu Eimuliu kuria Kretingos Simono Daukanto progimnazijos tarpdisciplininio meno ir edukacijos centro „Dagys“ jaunieji menininkai. Festivalio metu vyks šio kūrybinio darbo premjera.
Birželio 13-ąją, pagrindinę šventės dieną, nuo ankstyvo ryto Rotušės aikštės skvere žiūrovai galės stebėti šiuolaikinę meninę instaliaciją „Pagauk sapną“, pakviesiančią į sapnišką erdvę tarp realybės ir pasąmonės. Tądien kretingiškiams ir miesto svečiams festivalio organizatoriai paruošė net keletą renginių: žiūrovai laukiami Rotušės aikštę melodingais garsais užliesiančiame iškilmingame „Klaipėdos brass kvinteto“ koncerte „Miestui ir Karolštato piliečiams“, miesto įkūrėjui pagerbti skirtoje teatralizuotoje ceremonijoje „Užantspauduota ir patvirtinta: dabar ir per amžius“ prie J. K. Chodkevičiaus paminklo. Taip pat festivaliui žaismingumo suteiksiančiose „Dvaro menestrelių išdaigose“ – Šakių kultūros centro Cirko mokyklos artistų pasirodyme susilies akrobatika, judesys ir XVII a. dvarų pramogos.
Vienu ryškiausiu festivalio akcentu taps ansamblio „Hansanova“ koncertas, autentiška viduramžių, renesanso ir liaudies muzika, atliekama senoviniais instrumentais ir papildyta stilizuotais kostiumais, žiūrovus nukelsiantis į praeitį. Renginio atmosferą sustiprins Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akademijos istorinio šokio ansamblis „Reverence“ bei Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro senosios muzikos ir šokio ansamblis „Dolce musica“, pristatysiantys kretingiškiams Renesanso ir Baroko epochų šokius.
Renginio metu savo improvizacijomis žiūrovus linksmins, provokuos ir į veiksmą įtrauks gatvės teatro artistai – klounų teatro studija „Dulidu“ ir asociacijos „Kretingos jaunimo teatras“ nariai, kurie stebins dailininko Andriaus Seselsko sukurtomis įspūdingomis gatvės teatro lėlėmis ir režisierės Auksės Antulienės parengta teatralizuota programa.
Melomanams – šventės koncertai ir muzikiniai vakarai
Birželio 12-ąją, nuo šios dienos popietės iki pat vakaro, pianiną įvaldę žiūrovai Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos kiemelyje galės patys kurti šventės skambesį ir džiuginti aplinkinius nuolat besikeičiančia pianino muzika „Koncerte be scenarijaus“.
Birželio 12-osios vakaras ilgam atmintyje išliks dainuojamosios poezijos mėgėjams – jau XIII bardų muzikos vakare „Baltas paukštis“, vyksiančiame Vaidilos slėnyje, skambės legendinės „Keistuolių teatro“ aktorių grupės atliekamos autorinės dainos.
Išskirtinis koncertų gausa ir ryškiais atlikėjais bus pagrindinės šventės dienos, birželio 13-osios, vakaras: miesto estradą drebins publikos numylėtiniai Karolis ir Donatas – „Grupė 2“, jautrioji Paulina Paukštaitytė ir charizmatiškasis atlikėjas Rokas Yan su gyvo garso grupėmis. Dangų nuspalvinus šventiniam fejerverkui „773 dangaus hitai“, miesto estradą užlies elektroninių ritmų kūrėjo „Sauben“ šokių muzika.
Sakraliniai renginiai ir Šv. Antano atlaidai
Miesto šventėje, kuri švenčiama kartu su Šv. Antano atlaidais, netrūks ir sakralinių renginių. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje birželio 11-ąją ir 12-ąją šv. mišios bus aukojamos vakarais, o prasidėjus atlaidams, birželio 13-ąją ir 14-ąją, – po tris kartus, ryte ir vakare.
Birželio 11-osios vakarą prie Kretingos Lurdo žiūrovus suburs ryškų pėdsaką Kretingos ir visos Lietuvos istorijoje palikusiems pranciškonams – Benediktui Ramanauskui, Arūnui Brazauskui, Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai, Broniui Poškui, Augustinui Dirvelei ir Pranciškui Bizauskui – skirtas atminimo vakaras „Pranciškonų asmenybės: istorijos ir ženklai“. Skambės styginių kvarteto „Musica Libera“ muzika, bus dalijamasi prisiminimais.
Kaip ir kasmet, birželio 13-ąją tikintieji kviečiami į naktinę adoraciją bažnyčioje „Šviesa naktyje“.
Dėmesys iškiliems žmonėms ir istorinei atminčiai
Kretingos miesto ir Šv. Antano atlaidų šventės metu bus pagerti miestui savo darbais nusipelnę žmonės.
Birželio 13-osios pavakarę Kretingos muziejaus Baltojoje salėje bus apdovanoti Kretingos ir meno premijos laureatai, o birželio 14-ąją, popiet, kretingiškiai ir miesto svečiai kviečiami dalyvauti ir iškilmingoje Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo ceremonijoje, kuri vyks Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.
Iškart po jos bažnyčioje vyks Gedulo ir vilties dienos minėjimas-koncertas „Amžinoji vilties šviesa“. Įprasminant 85-ąsias tremties įvykių pradžios metines, koncertuos Vilniaus valstybinis kvartetas su soliste Vismante Benkunskiene. Tremties aukos bus pagerbtos ir eisena į senąsias Kretingos miesto kapines bei jautria ceremonija prie paminklo Lietuvių tautos kančioms atminti.
Praeitį ir dabartį jungiančios parodos, išskirtinės ekskursijos ir edukacija
Šventės dalyvių lauks įvairios parodos, ekskursijos, kviesiančios pažinti Kretingą ir jos apylinkes per istorijos, meno ir šiuolaikinės kūrybos prizmę.
Birželio 11-ąją dalyvaukite Kretingos turizmo informacijos centro legendomis apipintoje naktinėje ekskursijoje „Tarp žvaigždžių ir legendų“ po Kretingos vienuolyną, istorinius pastatus. Būtina išankstinė registracija tel. +370 670 93 890.
O iš istorinių laikų persikelti į dabartį kvies birželio 12-osios vakarą Kultūros centre atidaroma įtraukianti Lietuvos skulptorių kūrybos darbų paroda „Apie žmogų“, kuria bandoma pažvelgti į asmenį kaip į nuolat kintančią struktūrą, kurioje susikerta biologija, emocija, socialinė įtaka ir šiuolaikinio pasaulio spaudimas.
Išskirtinė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus paroda „Prano Domšaičio Afrika: veidai ir figūros“ tos pačios dienos vakarą bus atidaroma Kretingos muziejaus Žiemos sodo galerijoje. Parodos lankytojai žengs į Pietų Afrikos vietovaizdžius, pamatys dailininko užfiksuotus šio krašto žmones, jų gyvenimo epizodus. Kai kurie paveikslai, XX a. vidury sukurti Pietų Afrikoje, viešai bus rodomi pirmą kartą.
Įdienojus birželio 13-ajai, sceninio fechtavimosi pasirodymą dovanos, su vengriško kardo istorija ir jo sąsajomis su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste bei sparnuotaisiais husarais supažindins kardo valdymo mokyklos „Husaras“ edukacija-treniruotė „Šeši kirčiai“.
Mugė, sporto renginiai, pramogos šeimai
Birželio 12–13 dienomis Kretingos futbolo aikštėje kviečiame stebėti tarptautinį vaikų U-10 ir U-12 futbolo turnyrą „Kretingos taurė“. Birželio 14-osios rytą Pranciškonų stadione krepšinio (3x3) turnyre susirungs šios sporto šakos mėgėjai.
Net dvi dienas, birželio 12–13, Kretingos miesto Rotušės aikštėje nuo ankstaus ryto šurmuliuos ir apsilankyti joje, patirti šios šventės šurmulį, o gal ir įsigyti ką nors mielo širdžiai vilios tautodailės ir amatų šventė „Nežiopsosi – nestokosi“.
O birželio 13-osios popietę – šeimų laikas: pabūti kartu, pasinerti į aktyvias veiklas kvies prie Kultūros centro įsikūrusi šeimų erdvė „Boružių pieva“. Jaukiame renginyje lauks smagi istorija, linksmi lauko žaidimai, veidukus išpiešiantis animatorius, saldi cukraus vata bei nuostabus laikas su šeima ir draugais.
Kretingos miesto šventės ir Šv. Antano atlaidų renginių „Susapnuok Kretingą 773“ programa birželio 11–14 d.
Birželio 11 d. (ketvirtadienis):
- 18 val. – šv. mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2);
- 19 val. – atminimo vakaras „Pranciškonų asmenybės: istorijos ir ženklai“. Styginių kvarteto „Musica libera“ koncertas prie Kretingos Lurdo;
- 21 val. – ekskursija „Tarp žvaigždžių ir legendų“ (būtina išankstinė registracija tel. +370 670 93890).
Birželio 12 d. (penktadienis):
- 9 val. – tautodailės ir amatų šventė „Nežiopsosi – nestokosi“ Rotušės aikštėje;
- 13 val. – muzikinė akcija „Koncertas be scenarijaus“ M. Valančiaus viešosios bibliotekos kiemelyje (J. K. Chodkevičiaus g. 1B);
- 14 val. – tarptautinis vaikų U-10 ir U-12 futbolo turnyras „Kretingos taurė“ Kretingos futbolo aikštėje (Savanorių g. 23A);
- 17 val. – Lietuvos skulptorių kūrybos darbų paroda „Apie žmogų“ Kultūros centre (J. Pabrėžos g. 1);
- 18 val. – šv. mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2) – Šv. Antano atlaidų išvakarės;
- 18 val. – bardų vakaras „Baltas paukštis“ su legendine „Keistuolių teatro“ aktorių grupe prie Kultūros centro (J. Pabrėžos g. 1);
- 18 val. – projekto „LNDM keliauja“ paroda „Prano Domšaičio afrika: veidai ir figūros“ Kretingos muziejaus Žiemos sodo galerijoje (Vilniaus g. 20);
- 23 val. – „Po Rotušės skliautais: Karolštato festivalis. Iš sapnų ir legendų“ atidarymas Rotušės aikštėje. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Šokio katedros studentai, Kretingos Simono Daukanto progimnazijos mokiniai, asociacijos „Kretingos jaunimo teatras“ nariai ir Kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „Atžalynas“.
Birželio 13 d. (šeštadienis):
- 10, 12.30, 18 val. – šv. mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2) – Šv. Antano atlaidai;
- 8 val. – tautodailės ir amatų šventė „Nežiopsosi – nestokosi“ Rotušės aikštėje;
- 8 val. – meninė instaliacija „Pagauk sapną“ Rotušės aikštės skvere;
- 10 val. – tarptautinis vaikų U-10 ir U-12 futbolo turnyras „Kretingos taurė“ Kretingos futbolo aikštėje (Savanorių g. 23A);
- 10.30 val. – „Karolštato festivalis. Miestui ir Karolštato piliečiams“. Klaipėdos „Brass kvinteto“ koncertas Rotušės aikštėje;
- 11 val. – „Karolštato festivalis. Užantspauduota ir patvirtinta: dabar ir per amžius“. Teatralizuota J. K. Chodkevičiaus pagerbimo ceremonija prie J. K. Chodkevičiaus paminklo;
- 11.30 val. – „Karolštato festivalis. Dvaro menestrelių išdaigos“. Šakių kultūros centro cirko mokyklos artistų pasirodymas Rotušės aikštėje;
- 12 val. – Kardo valdymo mokyklos „Husaras“ edukacija-treniruotė „Šeši kirčiai“ Rotušės aikštės skvere;
- 12.30 val. – „Karolštato festivalis. Po Rotušės skliautais: visiems ir kiekvienam“. Ansamblio „Hansanova“, Mykolo Romerio universiteto Sūduvos akad. istorinio šokio ansamblis „Reverence“, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vaikų senosios muzikos ir šokio ansamblis „Dolce Musica“;
- 14–15.30 val. – šeimų erdvė „Boružių pieva“ prie Kultūros centro (J. Pabrėžos g. 1);
- 16 val. – Kultūros ir meno premijos laureatų pagerbimo ceremonija Kretingos muziejaus Baltojoje salėje (Vilniaus g. 20);
- 21–00 val. – renginys „Šviesa naktyje“ Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2).
Miesto estradoje:
- 20 val. – „Grupės 2“ – Karolis ir Donatas – su gyvo garso grupe koncertas;
- 21.20 val. – atlikėjos Paulinos Paukštaitytės su gyvo garso grupe koncertas;
- 22.30 val. – atlikėjo „Roko Yan“ su gyvo garso grupe koncertas;
- 23.30 val. – šventinis fejerverkas „773 dangaus hitai“;
- 23.30–00.30 val. – atlikėjo „Sauben“ šokių muzikos programa.
Birželio 14 d. (sekmadienis):
- 8, 10.30, 12.30 val. – šv. mišios Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2) – Šv. Antano atlaidai;
- 11 val. – krepšinio (3x3) turnyras Pranciškonų stadione (Vilniaus g. 2);
- 14 val. – Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2);
- 14.30 val. – Gedulo ir vilties dienos minėjimas-koncertas „Amžinoji vilties šviesa“ su Vilniaus valstybiniu kvartetu ir soliste Vismante Benkunskiene Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2);
- 15 val. – eisena į senąsias Kretingos miesto kapines. Tremties aukų pagerbimo ceremonija prie paminklo Lietuvių tautos kančioms atminti (Vilniaus g. 19A).
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