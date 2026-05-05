Magija Palangoje – laukia įspūdžių kupinas savaitgalis

Karaliaus gintaras
Įsivaizduokite – saulėta gegužės diena, jūros kvapas, smėlis tarp pirštų ir staiga virš galvos pažyra smulkūs gintaro gabalėliai. Ne, tai ne pasaka – būtent tokią atrakciją savaitgalį žada Palanga.
Gintarinis savaitgalis pramogautojus pakvies keliauti į legendą, kur kiekvienas galės tapti tikru gintarautojų karaliumi, pajusti gamtos stebuklą ir nepakartojamą pavasario magiją.
Kurorte karaliaus gintaras, čia skambės muzika, vyks patyriminės edukacijos apie šio Lietuvos aukso gydomąją galią ir jo netikėtas panaudojimo formas – nuo kulinarijos iki pirties ritualų. Taip pat vilios amatų dirbtuvės, stebins gintariniai rekordai, o šeštadienį Jūratės ir Kastyčio skveras virs tikraisiais legendiniais Jūratės rūmais, kuriuose skambės muzika, kvepės jūra, o ore tvyros pavasariška šventinė nuotaika.
Pramogautojai bus kviečiami ne tik stebėti, bet ir patys dalyvauti smagiose veiklose.
Rekordų gausa
Beje, šiemet organizatoriai žada netikėtumų, kurie itin sudominti turėtų Gintarus ir Gintares – paplūdimyje įrengtoje Gintarinėje pirtyje bus siekiama sušildyti net 1 toną Gintarų, t. y., kuo daugiau šio vardo savininkų, kurie, prieš eidami į pirtį, bus sveriami.
Neliks be dėmesio ir kiti pramogautojai, norintys savo rankomis prisiliesti prie rekordo kūrimo – visi Gintarinio savaitgalio svečiai kviečiami verti bei pailginti šiuo metu jau 582 metrų ilgį siekiančius gintaro karolius.
Gintaro lietus
Žinoma, pagrindinė šventės atrakcija – gintaro lietus, kurį paplūdimyje ties jūros tiltu tradiciškai sukurs Bangpatys. Jis pažers apie 30 kilogramų gintaro, kuriuos galės surinkti visi norintys. Pajusti, kaip gintaro gabalėliai žyra virš galvos, pabandyti juos pagauti ore ar surinkti nukritusius į pajūrio smėlį ar į Baltijos bangas, patirti surinktų gintarėlių šilumą delne – tai jausmas, kuris dar ilgai išliks atmintyje kiekvienam Gitarinio savaitgalio svečiui.
Rankų miklumą pademonstruoti kvies ir tradicinis Lietuvos gintaro rinkimo čempionatas, dovanosiantis nekasdienę patirtį bei gerą saują adrenalino – tiek dalyviams, tiek ir žiūrovams. O stilingiausieji Gintarinio savaitgalio svečiai galės pasivaržyti gražiausio gintarinio papuošalo konkurse.
Smagios atrakcijos
Amatų mėgėjai liks sužavėti patyriminės Amatų meistarnės edukacijų, kuriose galės išbandyti smagias veiklas – nuo gintaro apdirbimo iki keramikos, audimo ir lėlių kūrimo.
Šventinę nuotaiką kurti padės muzika ir kulinarinės staigmenos – šeštadienį Jūratės ir Kastyčio skvere koncertuos Adrijus Alminas, Virgilijus Butkus bei Deivis ir Renata Norvilai, o Palangos kavinės, restoranai bei viešbučiai visą savaitgalį svečius vilios specialiais gintariniais pasiūlymais.
Esant palankiam vėjui, šeštadienį virš kurorto pakils karšto oro balionai.
Būkime sveiki kaip gintaras.
Programa
Šventinė mugė Vytauto gatvėje:
- gegužės 8 d. 12–20 val.;
- gegužės 9 d. 9–20 val.;
- gegužės 10 d. 9–16 val.
Patyriminė amatų meistarnė Jūratės ir Kastyčio skvere:
- gegužės 9 d. 12–19 val.;
- gegužės 10 d. 12–15 val.
Gegužės 9 d. Jūratės ir Kastyčio skvere:
13 val. – šventės atidarymas. Ilgiausio gintaro karolių vėrimo pradžia. Patyriminės Amatų meistarnės veiklų ir Gintarinės pirties pristatymas.
13.30 val. – A. Almino koncertas.
14.30 val. – XIV Lietuvos gintaro rinkimo čempionatas prie jūros tilto.
15 val. – Gražiausio gintarinio papuošalo konkursas.
15.30 val. – V. Butkaus koncertas.
16.30 val. – Bangpatys barstys gintarą prie jūros tilto.
17 val. – D. ir R. Norvilų koncertas.
18 val. – ilgiausių gintaro karolių vėrimo pabaiga ir ilgio matavimas.
Renginys viešas ir nemokamas. Renginį iš dalies finansuoja Palangos miesto savivaldybė.
Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama. Atvaizdai gali būti naudojami šventės viešinimo informacijoje.
