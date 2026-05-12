Nidoje gimsta nauja tradicija – „Kernaginės“

V. Kernagis (Benas) daugeliui išliko Nidos, laisvės ir tikrumo simboliu. „Tėtis Nidoje toks ir buvo – džinsine striuke, visada besišypsantis ir švenčiantis galimybę būti kartu. Kai buvau maža, laukiamiausios tėčio lauktuvės iš Nidos buvo didžiulis ungurys“, – prisiminimais dalijosi maestro dukra Eglė Kernagytė-Dambrauskė.
„Kernaginės“ gegužės 16 d. 11 val. prasidės V. Kernagio fotografijų parodos atidarymu. Parodoje atsiskleis ryškiausios maestro kūrybos akimirkos – nuo scenos iki asmeninių gyvenimo momentų.
Šeštadienio popietę Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ vyks nemokamos kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui. Atlikėjai Bjelle ir Rokas Petrauskas kvies muziką ir teatrą sujungti į bendrą kūrybinę patirtį.
„Žaisime teatrinius žaidimus, lavinsime vaizduotę ir sceninę drąsą, mokysimės Vytauto Kernagio dainų, ieškosime savo balso ir kūrybinės išraiškos. Dalyviai kurs trumpas scenas, improvizuos, eksperimentuos su tekstais ir muzika, o svarbiausia – patirs kūrybos džiaugsmą“, – pasakojo atlikėjai.
Festivalio dalyvių laukia ir kaligrafijos dirbtuvės, kuriose bus galima susipažinti su gražaus rašto pagrindais bei atrasti rašymo kaip meno formos džiaugsmą. Užsiėmimą ves Neringos meno mokyklos dailės mokytoja Monika Urbonavičienė.
Šeštadienio vakaro kulminacija taps koncertas, kuriame skambės gražiausios V. Kernagio dainos. Scenoje pasirodys Bjelle ir R. Petrauskas, kviesiantys į muzikinę kelionę per laiką, prisiminimus ir istorijas. Gerai pažįstamos melodijos suskambės naujai, papildytos šiuolaikiškomis interpretacijomis.
Sekmadienį, gegužės 17 d., 12 val., „Agiloje“ vyks dokumentinio filmo „Kernagis“ (rež. A. Lekavičius, 2021 m.) peržiūra. Filme atsiskleidžia ne tik scenos legenda, bet ir žmogus – jo vertybės, kūrybinis kelias bei ryšys su publika. Žiūrovai išgirs artimųjų ir bendražygių prisiminimus, išvys archyvinius kadrus ir iš naujo pajus kūrėjo laikmečio dvasią.
Organizatorių teigimu, „Kernaginių“ baigiamasis renginys, vyksiantis 2026 m. spalio 3 d., kartu taps ir ilgai laukto Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ atidarymo švente.
Festivalį organizuoja Vytauto Kernagio fondas drauge su Nidos kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“. Projektą iš dalies finansuoja Neringos savivaldybė.
Naujausi komentarai