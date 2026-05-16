Nidoje – Vytauto Kernagio gimimo metinėms paminėti skirtas festivalis

Pasak organizatorių, pirmą kartą rengiamame festivalyje maestro dainos atgis gyvo garso koncerte, kūrybinėse dirbtuvėse, edukacijose vaikams ir jaunimui bei bendrystės kupinuose susitikimuose.
„Kernaginės“ prasidės V. Kernagio fotografijų parodos atidarymu. Joje, anot organizatorių, atsiskleis „ryškiausios maestro kūrybos akimirkos – nuo scenos iki asmeninių gyvenimo momentų“.
Šeštadienio popietę Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ vyks nemokamos kūrybinės dirbtuvės vaikams ir jaunimui. Atlikėjai Bjelle ir Rokas Petrauskas kvies muziką ir teatrą sujungti į bendrą kūrybinę patirtį.
„Žaisime teatrinius žaidimus, lavinsime vaizduotę ir sceninę drąsą, mokysimės Vytauto Kernagio dainų, ieškosime savo balso ir kūrybinės išraiškos. Dalyviai kurs trumpas scenas, improvizuos, eksperimentuos su tekstais ir muzika, o svarbiausia – patirs kūrybos džiaugsmą“, – pranešime cituojami atlikėjai.
Festivalio dalyvių taip pat laukia kaligrafijos dirbtuvės.
Šeštadienio vakaro kulminacija taps koncertas, kuriame skambės gražiausios V. Kernagio dainos. Scenoje pasirodys Bjelle ir Rokas Petrauskas.
Sekmadienį „Agiloje“ vyks dokumentinio filmo „Kernagis“ peržiūra.
Festivalį organizuoja Vytauto Kernagio fondas drauge su Nidos kultūros ir turizmo informacijos centru „Agila“.
