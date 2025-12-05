Nušvito aukščiausia Lietuvoje – Priekulės eglė

Šventinį renginį, kurį organizavo Priekulės meno ir kultūros centras, lydėjo teatralizuotos Kalėdinio pašto istorijos. Ant senojo Priekulės pašto pastato įrengtame dideliame ekrane buvo rodoma specialiai šiai progai sukurti vaizdo įrašai, nukėlę žiūrovus į miesto ir čia gyvenančių žmonių pasaulį.
Po pasakojimų paštas tarsi atgijo: iš jo vidaus pas šventės dalyvius, įnešdami gyvos šventinės nuotaikos, atžingsniavo pyragų kepėjai, pašto kurjeriai ir kiti personažai.
Kalėdinio pašto melodijas dovanojo vokalinis ansamblis „Viržis“, o Priekulės mažąją architektūrą šokio kalba atskleidė PMKC šokių kolektyvas „Gintaras“. Kalėdinius pašto skanėstus pristatė Priekulės bendruomenės, šventinę nuotaiką natomis puošė violončelininkas Karolis. Kalėdines siuntas simboliškai pristatė jaunimo choras „Pipirai“ ir „Bengeliai“, o Kalėdų pašto kurjerių vaidmenį atliko Gargždų muzikos mokyklos merginų choras. Vakaro kulminacija tapo šventinis fejerverkas, kurį dovanojo VšĮ „Ėvės namai“.
Prieš įžiebiant eglę, skambėjo dar vienas šventinis koncertas, kurį dovanojo Gargždų muzikos mokyklos bei Priekulės skyriaus moksleiviai.
Renginyje pristatyta ir Kalėdų pašto dėžutė, į kurią simboliškai pirmąjį laišką įmetė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas. Nuo šiol į ją visi – maži ir dideli – galės mesti savo kalėdinius linkėjimus, svajones ar laiškus Kalėdų Seneliui.
„Šį vakarą įsitikinau, kad Priekulei nėra nieko neįmanoma. Metai baigiasi ir labai tikiuosi, kad jums jie buvo geri, smagūs ir kupini gražių darbų. Dėkoju miestą taip gražiai puošiančiai šeimininkei – Priekulės seniūnijai, ir visuomet kūrybingam Priekulės meno ir kultūros centro kolektyvui. Visiems linkiu jaukių ir šiltų akimirkų kupinų švenčių“, – sakė meras Bronius Markauskas.
Naujausi komentarai