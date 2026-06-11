Renginiai – nuo rimties iki linksmybių

Nuo mūzų iki improvizacijos
Šiandien, ketvirtadienį, nuo 14.30 iki 17 val. Ąžuolyno parko giraitėje, šalia Klaipėdos Adomo Brako dailės mokyklos (Paryžiaus Komunos g. 12), vyks tradicinis renginys „Su Klaipėdos mūza“.
Čia bus veiklos gamtoje, mokyklos aktų salėje vyks pažymėjimų įteikimas pradinį dailės ugdymą pabaigusiems mokiniams, Aleksandros Piktūrnaitės personalinės parodos atidarymas, o 16.30 val. – ekskursija po Rumpiškės dvarą ir mokyklą.
Šiandien 11 val. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Saulės laikrodžio kiemelyje dalyviai susipažins su bibliotekos erdvėmis ir vaikams skirtomis paslaugomis, sužinos, kaip tapti bibliotekos skaitytoju ir naudotis savitarnos įrenginiu.
Apie praeitį – iš istorikų lūpų
Penktadienį Klaipėdoje vyks pirmieji Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai. Nuo 10 iki 16 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus Rezistencijos ir tremties ekspozicijoje (S. Nėries g. 4) kas valandą vyks ekskursijos. Birželio 14 d. jos bus nuo 11 iki 16 val., taip pat kas valandą.
Birželio 12 d. 16.30 val. Klaipėdos I. Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks šiai dienai paminėti skirta paskaita-diskusija „Nuo gedulo iki vilties: okupacijos patirtys ir laisvės ilgesys“.
Nuo penktadienio iki sekmadienio Lietuvoje vyks Europos archeologijos dienos. Ta proga Mažosios Lietuvos istorijos muziejus kviečia į parodos „Praeities mozaika“ pristatymo renginį, kuris planuojamas penktadienį 16.30 val. Pilies muziejaus Frydricho poternoje (Priešpilio g. 2).
Penktadienį 18 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (K. Donelaičio g. 4) Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje vyks Kauno armėnų bendrijos renginys – armėnų kompozitorių muzikos koncertas.
Taip pat penktadienį 18 val. Klaipėdos piliavietėje (Priešpilio g. 2), Pilies bokšte, tęsis festivalis „Kultūros naktis: Mažosios (Prūsų) Lietuvos istorijos keliais“.
Šis renginys – VIII tarptautinio kamerinės muzikos festivalio „Impresijos“ antroji dalis. Būtina išankstinė registracija.
Palangoje – vandenlenčių parkas
Nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 29 d. kiekvieną vasaros ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį 18.30 val. Palangos orkestras kviečia į tradicinius „Orkestro vasaros“ koncertus Palangos Birutės parko rotondoje.
Ir šeštadienį Palangoje netrūks veiksmo, čia antrą kartą šurmuliuos Palangos vėjo festivalis. Praėjusiais metais šis renginys sulaukė tūkstančių lankytojų iš visos Lietuvos bei užsienio.
Anot organizatorių, šiemet festivalis bus dar įspūdingesnis. Pirmą kartą Baltijos jūroje ties Jūros tiltu iškils vandenlenčių parkas, lankytojų lauks jėgos aitvarų šou, buriavimo pamokos vaikams, jachtų regata, ekstremalaus sporto, parašiutininkų pasirodymai bei gausybė veiklų visai šeimai.
O 20–22.30 val. netoli Palangos tilto griaudės „DJ Jovani Show“, koncertuos atlikėjai Remis Retro, Simona, Norbertas, ELZY, Senjasa, Nombeko, Marijanas.
Piliavietėje vyks koncertas
Sekmadienį, birželio 14 d., Klaipėdoje tęsis Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai.
11.59 val. bus skelbiama visuotinė tylos minutė, skirta pagerbti tautiečius, nukentėjusius nuo tremties ir kalinimų. Nuo 12 iki 15 val. prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“ vyks tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų skaitymo akcija „Atminties neištremsi“.
16.30 val. Tremtinių skvere (I. Kanto g. ir S. Daukanto g. sankryžoje) tęsis minėjimas, kuriame dalyvaus Žvejų rūmų mišrus choras „Atminties gaida“ (vadovas Vytautas Saikauskas), Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestras (dirigentas Egidijus Miknius). Vedėja Loreta Liutkutė.
18 val. Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10) bus aukojamos mišios už politinius kalinius ir tremtinius bei 1941 m. okupacijos aukas.
19 val. Klaipėdos piliavietėje vyks prisiminimų ir dainų vakaras „Atminties ir laisvės balsai“, koncertuos Birutė Mar ir Jurga Šeduikytė su grupe.
Naujausi komentarai