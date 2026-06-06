Sezono startui – reginių maratonas prie Baltijos

Pasakos apie egzotišką sodą
Renginiai startuos šiandien Klaipėdoje 11 val. vyksiančia ekskursija „Muziejaus istorija ir jo kiemelio paslaptys“ Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2).
Jos metu dalyviai praleis laiką muziejaus lauko erdvėse, bus pasakojamos įdomios istorijos apie čia kadaise vešėjusį egzotišką sodą, vykdytus archeologinius tyrinėjimus, sieną puošiančią neofreską ir nuosavą „piramidę“. Gidė – Agnė Adomaitytė. Bilietų kainos: 4 eurai, senjorams – 2 eurai.
Taip pat 11 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Klaipėdos kūrėjų klubo susitikimas.
Šis klubas – atvira kūrybinė bendruomenė, vienijanti mezgėjas, rankdarbių entuziastes ir visus, kuriems kūryba – džiaugsmas ir bendrystė.
Klubo narės susitinka kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį ir užsiima įvairia kūryba.
„Klubas gimė iš pastebėjimo, kad žmonėms reikia neformalių susitikimų, kur jie galėtų ne tik kurti, bet ir būti kartu, dalintis mintimis bei idėjomis. Biblioteka tapo šios kūrybingos bendruomenės namais. Klubas atviras visiems – nepriklausomai nuo amžiaus ar patirties“, – skelbė organizatoriai.
Griaudės formulių čempionatas
Šeštadienį ir sekmadienį visi kviečiami į Klaipėdos kruizinių laivų terminalą ir Dangės upės Buriuotojų krantinę, kur vyks F2 ir F4 vandens formulių pasaulio čempionatas bei tarptautinė pramoginių laivų paroda „Klaipėda Boat Show“.
Varžybose dalyvaus 34 komandos. Šiemet dėl trofėjų čempionate rungsis ne tik galingosios F2 formulės, bet ir mažiau galingos jų giminaitės F4 formulės.
Tarp F2 dalyvių – Lietuvos legenda, dukart Europos čempionas ir triskart pasaulio vicečempionas Edgaras Riabko.
F4 klasėje Lietuvai atstovaus trys perspektyviausi šalies pilotai: Paulius Stainys, Nida Kilinskaitė ir Matas Kvizikevičius.
Renginys nepaveiks Smiltynės perkėlos keltų darbo – jie kursuos įprastu grafiku, tačiau nuo vienos iki kitos krantinės bus plaukiama ne tiesiai, o lanku, kad praplaukiančio kelto sukeliamos bangos neturėtų poveikio varžybų trasa lekiančioms formulėms.
Pramoginių laivų paroda „Klaipėda Boat Show“ taip pat lauks lankytojų dėmesio.
„Didžiausia tokio pobūdžio paroda Lietuvoje: naujausios jachtos ir kateriai, Lietuvos bei užsienio gamintojai, laivų įrangos ekspozicija ir profesionalios konsultacijos. Tai šventė miestui, susitikimo vieta bendruomenei ir įkvėpimo erdvė visiems, kuriuos traukia vanduo, laisvė ir jūrinis gyvenimo būdas“, – kvietė organizatoriai.
Dainuos 3 tūkst. dalyvių
Šiandien nuo 11 iki 19 val. Jono kalnelyje vyks pasiruošimas Vakarų Lietuvos dainų šventei – dalyviai turės generalinę šokių repeticiją.
Sekmadienį nuo 9 iki 14.30 val. Jono kalnelyje vyks dar viena repeticija.
O jau 15 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios prieigose (Pylimo g. 2) vyks Vakarų Lietuvos Dainų šventės vėliavos pakėlimo ceremonija, 15.30 val. – iškilmingas regalijų teikimas Dainų šventės dirigentams ir rengėjams.
Nuo 17 val. Jono kalnelyje startuos jau ir pati Dainų šventė, kurioje šiemet dalyvaus apie 3 tūkst. dalyvių. Šių metų tema – „Dainos tėkmė“.
Pasak Klaipėdos savivaldybės Turizmo skyriaus vedėjos Jūratės Sokolovos, nors Jono kalnelio teritorija yra mažesnė nei Vasaros estrados erdvė, renginio organizatoriai yra numatę ir įgyvendina sprendimus, leidžiančius maksimaliai pritaikyti teritoriją šventės poreikiams.
Prieš šventę – darbai
„Siekiant užtikrinti renginio dalyvių sklandų judėjimą, Jono kalnelio teritorija bus skirta tik šventės dalyviams. Žiūrovai renginį galės stebėti iš tam numatytų vietų kitoje teritorijos pusėje“, – sakė J. Sokolova.
Žiūrovai renginį galės stebėti iš tam numatytų vietų kitoje teritorijos pusėje.
Anot jos, numatyta įrengti vaizdo ekranus, kurie sudarys galimybę žiūrovams patogiau stebėti šventės programą ir atlikėjų pasirodymus.
Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėja Inga Kubilienė nurodė, kad, siekiant užtikrinti saugias sąlygas šokėjams, buvo vykdomi tvarkymo darbai pagrindinėje šokių aikštėje tvenkinio saloje, kurioje buvo ištrupėjusi apsauginė dekoratyvinė danga.
„Taip pat sutvarkytos granito trinkelių dangos nuo Biržos tilto iki tiltelio į Jono salą, šlaitų akmens riedulių danga prie fontano, trinkelių danga prie Kultūros fabriko. Teritorijos apžiūros metu nustatyta, kad fontano teritorijoje yra išlaužytos apsauginės grotelės. Dėl jų sutvarkymo pateiktas užsakymas rangovui, darbai bus atlikti artimiausiu metu. Taip pat teritorijoje vykdomi šienavimo darbai“, – apie pasiruošimą šventei pasakojo I. Kubilienė.
Virš jūros skris lėktuvai
Šiandien, birželio 6-ąją, Palangoje tęsis vasaros pradžią skelbiantis festivalis „Myliu Palangą“.
Visą dieną kurorte vyks koncertai, sporto renginiai, edukacijos, šeimų pramogos ir meninės akcijos, miesto erdvės virs gyva šventės scena.
Vienu ryškiausių šeštadienio akcentų taps reaktyvinių lėktuvų grupės „Baltic Bees“ pasirodymas virš Baltijos jūros bei vakariniai žinomų Lietuvos atlikėjų koncertai.
Šiandien festivalio renginiai prasidės ryte 8 val. Palangos gatvėmis vaikščios ir miestą žadins Palangos orkestras.
Nuo 12 val. Vytauto ir J. Basanavičiaus gatvėse šurmuliuos tradicinis kermošius „Palangos Juzė“, o J. Basanavičiaus gatvėje 12.30, 16 ir 19.30 val. pasirodys Olandijos gatvės teatro trupė „Teatro Pavana“.
Muzikos mėgėjų Birutės parke lauks koncertai – 17 val. pasirodys „GOYA“ kartu su Palangos orkestru, o 18.30 val. koncertuos Kotryna Juodzevičiūtė ir „Vilnius JJAZZ Ensemble“.
Vienu ryškiausių festivalio akcentų – 20 val. virš Palangos tilto vyksiantis reaktyvinių lėktuvų grupės „Baltic Bees“ šou.
Įspūdingų akrobatinių manevrų šou tikrai prikaustys tūkstančių žiūrovų dėmesį ir taps vienu įsimintiniausių šios vasaros reginių.
Dainuos Monika Liu
„Šeimų slėnis“ (J. Basanavičiaus g. 43) šeštadienį taps viena aktyviausių festivalio erdvių, kur visą dieną netrūks veiklų vaikams.
Čia jų lauks kūrybinės dirbtuvės, edukacijos, spektaklis, sportinės ir pažintinės veiklos, taip pat įvairūs užsiėmimai su animatoriais.
Popietę, 13–18 val., veiks robotikos akademija, žaidimų erdvės vaikams, grožio ir poilsio ritualai, edukacija „Augalai grafikoje“.
Lankytojai taip pat galės susipažinti su Jono Šliūpo muziejaus edukacija „Nuo šiaurės Japonijos iki Palangos: Ainu pasaulis“.
Vakare kurorte vėl skambės muzika. Festivalio scenoje 20.45 val. pasirodys Monika Liu, 22 val. publiką džiugins Free Finga, o 23.15 val. vakarą vainikuos išskirtinis „Beissoul & Einius“ pasirodymas.
Vaikams – putų šou
Sekmadienį 11 val. Jūratės ir Kastyčio skvere prasidės Palangos miesto vaikų koncertas, o nuo 13 iki 15 val. vyks specialiųjų tarnybų pasirodymai.
„Šeimų slėnyje“ ir sekmadienį netrūks veiklų. Čia nuo ryto iki popietės veiks sveikatos, kūrybinės ir žaidimų su animatoriais erdvės, o 14 val. lankytojus džiugins putų šou.
Aktyvaus laisvalaikio mėgėjai galės dalyvauti krepšinio varžybose, padelio turnyre, zumbos šventėje paplūdimyje bei jogos užsiėmimuose.
Sekmadienio programą Botanikos parko rotondoje tęs Gongo garsų sesija su Linu Švirinu. Užsiėmimas vyks nuo 15 iki 17 val.
Taip pajūryje prasideda dar viena vasara – kupina muzikos, judesio, bendrystės ir įspūdžių.
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