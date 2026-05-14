„TheATRIUM“ vilios įdomybėmis

Brandą demonstruojantis festivalis bus sudarytas iš kelių dalių. Pirmiausia žiūrovai pamatys „Lietuvos teatro vitrina“ vadinamą mūsų šalies teatrų pastatytų 12 spektaklių puokštę.
Klaipėdoje bus rodomi spektakliai, kurie galėtų sudominti užsienio šalių teatro festivalių rengėjus, todėl speciali komisija kreipė dėmesį ne tik į meninius jų aspektus, bet ir į nesunkiai gabenamą scenografiją, negausius tekstus bei kelis kitus pasirinkimą lėmusius argumentus.
Nuo gegužės 20-osios iki 24 dienos lietuviškieji festivalio spektakliai bus rodomi Klaipėdos dramos, valstybiniame muzikiniame, miesto lėlių teatruose, Klaipėdos universiteto „Aula Magna“ auditorijų komplekse, skaitmeninių inovacijų centre, Prano Domšaičio galerijoje bei nacionaliniame Kauno dramos teatre.
Tarptautinėje festivalio programoje – keturi spektakliai ir dvi dienas truksiančios kūrybinės dirbtuvės profesionaliems aktoriams. Teatro gurmanai pamatys argentiniečių, ispanų, estų bei graikų teatralų darbus.
Neseniai pradėjęs dirbti Klaipėdos dramos teatro vadovas Anupras Jucius juokavo netrukdęs tiems, kas rengė festivalį.
„Aš buvau tas asmuo, kuris nekišo pagalių į ratus ir leido žmonėms dirbti“, – kalbėjo Klaipėdos dramos teatro vadovas A. Jucius.
Jis gyrė teatro komandą už tai, kad jie tai darė neapleisdami kasdienių savo pareigų, ir džiaugėsi, kad klaipėdietiškasis „TheATRIUM“ yra tapęs solidžiu konkurentu panašiam vilnietiškajam festivaliui.
Teatro meno vadovas Gintaras Grajauskas prisiminė dešimtmečio istoriją, kai pirmajam festivaliui nebuvo skirta pinigų, bet miesto verslininkai ir žmonės paaukojo jam tiek, kad leido gimti miestą ir šalį garsinančiam renginiui.
Šių metų renginiai neapsiribos vien spektakliais, festivalį lydės trys nemokami renginiai. Tai bus birželio 6-ąją rengiama ekskursija apie nuodingus augalus Klaipėdos universiteto Botanikos sode. Tokį pasirinkimą galima paaiškinti faktu, kad šiųmečio teatro festivalio šūkis – „Savo sode auginsime dagius“.
Birželio 13-ąją Teatro aikštėje Šaulių sąjungos nariai mokys apsiginti ir bus savotiška aliuzija į teatralų mintį apie apolitiškumo neįmanomumą. Birželio 16-osios vakare teatre vyks poezijos skaitymo varžytuvės.
Teatro fojė žiūrovai pamatys jauno kūrėjo klaipėdiečio Alekso Grašio kūrinį „Balsvės“. 15 metrų ilgio drobėje iš popieriaus jis sukūrė emocijas žadinantį jūros bangų baltas viršūnes atkartojantį vaizdą.
