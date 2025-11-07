Uostamiestyje prasidėsianti šventė – ne tik Martynams

Šventė šiandien prasidės 14 val. Teatro aikštėje vyksiančia muge. Ją klaipėdiečiai galės aplankyti ir šeštadienį. Abi dienas ji veiks iki 21 val.
Veiksmas vyks Teatro aikštėje. Čia šiandien 16.30 val. vyks studijos „RiverVoices“ pasirodymai, 17 val. startuos edukacinė programa „Bandelių kepimas ant laužo“.
Nuo 17 iki 20 val. visi norintieji galės prisijungti prie gerumo akcijos – už auką įsigyti rankų darbo žibintų arba paskanauti pyrago. Surinktos lėšos bus skirtos autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų socializacijai ir be tėvų globos augantiems vaikams paremti.
17.30 val. vyks interaktyvus pasirodymas „Rubino vaikai“, 18 val. – šventės „Šv. Martynas. Ir jo žąsys“ atidarymas, o po jo – ugnies šou „Liepsnų valdovai“.
18.40 val. – atlikėjo, skrabalų virtuozo Karolio Šileikos pasirodymas, 19.15 val. – iliuzijų ir lazerių šou, 19.30 val. – šokių studijos „D&D“ pasirodymas. Šventė šiandien baigsis 20 val. ugnies šou „Inferno“.
Rytoj, šeštadienį, veiksmo daugiausia vyks taip pat vakare ir Teatro aikštėje. 16.30 val. bus studijos „RiverVoices“ pasirodymai, 17.30 val. – interaktyvus pasirodymas „Rubino vaikai“, 18 val. – ugnies šou „Inferno“.
17.45 val. visi norintieji dalyvauti šventinėje eisenoje kviečiami atvykti į Danės skverą. Šventės metu tvora, šiuo metu juosianti šį skverą, bus patraukta.
„Žiūrint į pastaruosius dvejus metus, eisenoje dalyvaudavo per tūkstantį žmonių. Žmonės atsinešdavo savo žibintų, dalis – prožektorius, visi kūrybiškai pažiūrėdavo“, – teigė Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė.
18.30 val. eisenos dalyviams atėjus iki Teatro aikštės, šventinį veiksmą pratęs mušamųjų instrumentų grupės „Ritmas kitaip“ pasirodymas.
Po jo, 19 val., vyks Martynų varduvininkų sveikinimas Teatro aikštėje. Šventės dalyvius sveikins smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekkeris ir folkloro ansamblis „Alka“.
19.30 val. vyks ugnies šou „Liepsnų valdovai“, 20 val. – mušamųjų instrumentų grupės „Ritmas kitaip“ pasirodymas. Šventę vainikuos iliuzijų Ir lazerių šou.
Ir penktadienį, ir šeštadienį vyks teatralizuotos ekskursijos. Jų kaina – penki eurai.
„Į ekskursijas registruojamasi greitai. Ankstesniais metais pastebėjome, kad kai dalyvavimas yra visiškai nemokamas, žmonės dažnai užsiregistruoja, bet neatvyksta. O yra tų, kurie norėtų, bet nebūna vietų. Įvedėme simbolinį mokestį, bet žmonės gaus skanėstų ir ne tik“, – užsiminė R. Savickienė.
