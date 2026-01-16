Vyriausybėje – jaunųjų klaipėdiečių kūriniai

Vyriausybės rūmuose Sausio 13-osios 35-mečio proga atidaryta moksleivių darbų paroda „Laisvės liepsna iš kartos į kartą“ kviečia pažvelgti į laisvę kaip į gyvą vertybę – nuolat atsinaujinančią, įkvepiančią ir įpareigojančią.
Šia paroda siekiama išreikšti padėką Sausio 13-osios pergalę pasiekusiems žmonėms – per gebėjimą vertinti laisvę ir pasinaudoti laisvo gyvenimo teikiamomis galimybėmis.
Parodoje eksponuojami Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos, Kauno dailės gimnazijos, Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Tauragės meno mokyklos, Telšių meno mokyklos ir Utenos meno mokyklos auklėtinių kūryba.
„Apie tragiškas sausio dienas, parodžiusias tautos ryžtą ginti laisvę ir savo valstybę, vaikai išgirsta tik iš savo tėvų, senelių ir mokytojų. Kūrybinė raiška lavina vaizduotę, skatina kurti, mąstyti ir suvokti istorinių įvykių, lėmusių valstybės ir mūsų visų likimą, prasmę. Piešdami piešinius, mokiniai stebėjo istorinių įvykių nuotraukas, filmus, išgirdo mokytojų pasakojimus, susipažino su laisvės gynėjų, žuvusių Sausio 13-ąją, asmenybėmis. Per kūrybinę veiklą mokiniai geriau suvokė ir emociškai išgyveno Sausio 13-osios prasmę ir reikšmę“, – kalbėjo Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui Jūratė Kavaliauskienė.
Parodoje eksponuojami trijų Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos mokinių darbai: Godos Frejerytės „Sausio 13-ąją apgynėme Laisvę“, Urtės Morkūnaitės „Lietuva – būk laisva“ ir Aurelijos Savickaitės „Atmintis gyva, nes liudija“.
