Žinomai solistei Daliai Kužmarskytei – paskutinis „sudie“

Šeštadienį ir sekmadienį atsisveikinimas su D. Kužmarskyte vyko KVMT salėje „Marios“. Sekmadienio vidurdienį buvo išnešta menininkės urna.
D. Kužmarskytė atguls šeimos kape Lėbartų kapinėse.
Artimieji prašė savo pagarbą išreikšti vienu baltu rožės žiedu.
„D. Kužmarskytė išliks atmintyje kaip itin profesionali, reikli sau, bet kartu labai nuoširdi menininkė, kuriai rūpėjo ne tik scena, bet ir žmonės joje. Jos balsas, sceninė laikysena ir atsidavimas muzikai paliko ryškų pėdsaką Klaipėdos muzikinio teatro istorijoje. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kolektyvas nuoširdžiai užjaučia velionės šeimą, artimuosius, kolegas, mokinius ir visus jos talento gerbėjus. Šviesi ir nuoširdi mūsų pagarba telydi Tave, Dalyte, kelyje į Amžinybę…“ – užuojautoje skelbė teatras.
1995–2022 m. D. Kužmarskytė buvo KVMT solistė, per šį laiką sukūrė daugybę vaidmenų operose, operetėse ir miuzikluose. Jos sceninė biografija – nepaprastai plati ir įvairiapusė, liudijanti išskirtinį profesinį diapazoną ir aktorinį jautrumą.
Nuo 2023 m. ji tęsė darbą teatre kaip spektaklių vadovė ir vokalo pedagogė, dalindamasi sukaupta patirtimi su kolegomis ir jaunaisiais atlikėjais.
Kaip skelbta, žinoma menininkė buvo panirusi į komą, iš kurios taip ir nepabudo.
Menininkės sesuo Indrė Rozvadovskė portalui pasakojo, kad sesers būklė pablogėjo labai staigiai.
„Mamyčių dieną jai pradėjo labai skaudėti galvą ir aptirpo pusė veido. Išsikvietė greitąją ir buvo išvežta į Klaipėdos universiteto ligoninės priimamąjį. Ten padarė galvos nuotrauką, tačiau nieko nerado ir paleido namo su skaudančia galva. Antradienį prasidėjo vėmimas ir traukuliai. Buvo iškviesta greitoji ir jau užmigdė, kad nekiltų spaudimas“, – portalui teigė sesuo.
D. Kužmarskytę netikėtai ištiko labai sunkus hemoraginis insultas. Tai insulto forma, kai plyšta kraujagyslė smegenyse ir kraujas išsilieja į smegenis.
„Buvo atlikta skubi operacija – drenavimas, kad būtų sumažintas spaudimas smegenyse. Dėl kritinės būklės gydytojai ją buvo panardinę į dirbtinę komą, t.y. atlikta sedacija. Ketvirtadienį sedacija buvo nutraukta ir mes kartu su jos sūnumi Matu laukėme stebuklo“, – pasakojo sesuo, kuri prašė geraširdžių žmonių pagalbos.
Po netekties sesuo skyrė jautrius žodžius ir kvietė atsisveikinti.
„Labai norisi daug ką pasakyti, papasakoti, tačiau galvoje dabar yra tuščia, ir joje skamba tik jos vardas – Dalytė. Sunku rinkti žodžius. Labai noriu pakviesti visus, kurie norėtų atsisveikinti su Dalyte, – feisbuke rašė sesuo. – Dalytė nemėgo viešumo. Nemėgo pompastikos. Ji buvo absoliuti menininkė. Bet aš noriu ją išlydėti į šią kelionę kaip pačią didžiausią DIVĄ. Todėl labai kviečiu visus ją prisiminti, palaikyti širdyje ir pabūti kartu. O jeigu negalėsite atvykti – tiesiog tą dieną prisiminkite ją. Ačiū jums labai. Tokios jos ir nepamiršiu – laisvos, garsios, gyvos. Sesute, aš tave labai Myliu“.
Apie D. Kužmarskytės mirtį pranešta ir socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Lietuvos Muzikų Sąjunga“.
„JI išėjo… Tebūnie JAI lengva kelionė. Amžiną atilsį Daliai Kužmarskytei“, – rašė kompozitorė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė.
