Žinomi atlikėjai atskleidė, kodėl laukia koncertų Palangoje ir kuo išskirtinė publika pajūryje

Nuo pat atidarymo ši erdvė tapo Palangos kultūros ir verslo gyvenimo dalimi. Beje, ji išlieka vienintele po Nepriklausomybės atgavimo per pastaruosius du dešimtmečius pastatyta sale, specialiai suprojektuota ir skirta būtent koncertiniams renginiams.
Kurorto gyventojų bei svečių lauks premjera Baltijos šalyse
Donatas Montvydas, Rokas Yan, Beissoul & Einius, Mantas Jankavičius, Inga Jankauskaitė, Linas Adomaitis, Alanas Chošnau ir kt. Tai – tik dalis skambių lietuviškos muzikos padangės pavardžių, kurias galima išvysti šios vasaros Palangos koncertų salės afišose.
Teatro gerbėjų taip pat laukia ypatingi renginiai. Anželikos Cholinos šokio teatras pristatys du šokio spektaklius: „Karalių pasaka“ pagal Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir kitų lietuvių kompozitorių muziką bei „Jaunystė“ pagal Johano Sebastiano Bacho muziką. Tuo metu Oskaro Koršunovo teatras rodys spektaklį „Šventoji“, sukurtą pagal V. Jasukaitytės romaną „Marija Egiptietė“ (vaidins aktorė Eglė Jackaitė) bei „Vestuves“ pagal B. Brechto pjesę „Miesčioniškos vestuvės“.
Palangos koncertų salėje pasirodys ir žinoma operos solistė Asmik Grigorian su fantastiška ir vienintele programa „A Diva is Born“. Tai – pasirodymas, kokio iki šiol neišdrįso sukurti nė viena operos solistė.
Kurorto gyventojų bei svečių šią vasarą lauks ir premjera Baltijos šalyse: Palanga taps prancūziškos energijos epicentru. Į Lietuvą pirmą kartą atvyksta pasaulinė superžvaigždė Alizée, hito „Moi… Lolita“ atlikėja, kuri scenoje pasirodys kartu su Jonathan Dassin, legendinio J. Dassin sūnumi.
Rekordinis renginių skaičius ir didėjantis žiūrovų srautas
Šiandien Palangos koncertų salės rekordinis renginių skaičius ir didėjantis žiūrovų srautas patvirtina, kad salė sėkmingai atlieka savo paskirtį. Būtent šios erdvės dėka Palanga gali pasiūlyti kokybiškus renginius ištisus metus.
Kaip pastebėjo vienas populiariausių šiuo metu šalies atlikėjų Rokas Yan, ši erdvė ir išsiskiria būtent tuo, kad yra koncertų salė. „Ne sporto arena, kurioje tarp kitų renginių vyksta ir koncertai, kaip dažnai pasitaiko. Salės išdėstymas amfiteatro stiliumi man primena daugelį Europos koncertinių salių, kuriose teko lankytis, ir suteikia žiūrovams puikų matomumą bei leidžia jausti artimesnį ryšį tarp scenos ir publikos“, – pastebėjo atlikėjas.
Anot Roko, publika čia visuomet išsiskiria savo atsipalaidavimu ir nusiteikimu visiškai atsiduoti koncerto emocijai, kurią jis pats stengiasi sukurti. Galbūt todėl, svarsto atlikėjas, kad daugelis čia būna atvykę pailsėti, atostogauti ir bent trumpam pamiršti kasdienius rūpesčius.
Pastarąjį kartą R. Yan Palangos koncertų salėje koncertavo šių metų pirmąją dieną. Pasak dainininko, tai buvo įsimintina visokeriopai.
„Pamenu, tarp visos komandos tvyrojo šventinė, naujametinė nuotaika. Buvome atsipalaidavę po sustyguotų areninių šou ir leidome sau daugiau pajuokauti. Scenoje buvo pakeltos ne tik šampano taurės – net mano vadybininkas trumpam tapo operatoriumi ir išbėgo filmuoti su kamera. O labiausiai filmą priminė kelionė namo per milžinišką pūgą ir nuo kelio nuslydęs mūsų autobusas. Kadangi viskas baigėsi gerai, šiandien tai prisimename su šypsena“, – linksmai kalbėjo atlikėjas.
Žinomas atlikėjas L. Adomaitis Palangos koncertų salę vadina tiesiog legendine erdve. Jaukios nostalgijos jausmą dainininkui kelia ir maestro Stasio Povilaičio autografas ant šios koncertų salės fasado.
„Tai tik dar labiau sustiprina tą ypatingą dvasią, tvyrančią būtent šioje muzikinėje erdvėje. Neslėpsiu, visuomet labai laukiu pasirodymų Palangos koncertų salėje, nes būtent čia ir vyksta didžiausi mano vasaros koncertai. Ir taip jau kokie penkeri metai iš eilės“, – sakė dainininkas.
Šioje koncertų salėje L. Adomaičiui yra tekę koncertuoti ir su Vilniaus miesto ansambliu NIKO, ir su KTU akademiniu choru „Jaunystė“. Linas išdavė paslaptį, kad šiųmečio koncerto metu jis atliks vieną kūrinį duetu ir su šio choro vadove Danguole Beinaryte.
Pasak atlikėjo, žiūrovai Palangoje tikrai išsiskiria, ir ypač vasarą, nes paprastai čia susirenka gyvenantys atostogų ritmu.
„Iškart juntamas atsipalaidavimo jausmas. Daugelis žmonių būna pasipuošę, nusiteikia šventiškai, mėgsta kartu su atlikėju ir padainuoti. Dar smagu su gerbėjais po koncerto pabendrauti, kartu nusifotografuoti“, – šiltas koncertines akimirkas Palangoje prisiminė Linas.
Vienas ryškiausių šalies popmuzikos atlikėjų D. Montvydas šią vasarą kviečia į ypatingą koncertą pajūryje. Palangos koncertų salėje klausytojų lauks ne tik didžiausi hitai, bet ir naujausi kūriniai, dar tik skinantys kelią į publikos širdis. Šį kartą D. Montvydui scenoje talkins gyva grupė ir šokėjai. Pastaruoju metu atlikėjas aktyviai dirba studijoje ir koncertuose vis dažniau pristato naują skambesį – modernesnį, brandesnį ir dar labiau atspindintį jo kūrybinę evoliuciją. Gerbėjai jau spėjo pastebėti, kad jis vis drąsiau eksperimentuoja su garsais ir scenine forma, o dainininko pasirodymai garsėja ne tik aukščiausia muzikine kokybe, bet ir giliu emociniu ryšiu su publika, ypač pajūryje.
A. Cholinos šokio teatro direktorė ir viena jo įkūrėjų Greta Cholina džiaugiasi, kad Palangos koncertų salė ACH teatrą jau dešimtmetį pasitinka pilnomis salėmis.
„Taip jau susiklostė, kad Palanga ACH teatro gastrolių po Lietuvą maršrute visada užima ypatingą vietą ir būtent vasaros spektakliai jau ne vienerius metus tampa mūsų sezono kulminacija, – sakė G. Cholina. – Štai kodėl ir susitikimai su žiūrovais kurorte kaskart būna išskirtiniai. Publikos gausa ir itin šiltas priėmimas rodo, kad mūsų teatras čia visada laukiamas ir labai mylimas.“
G. Cholina pastebi, kad vasarą Palangoje ilsisi žmonės iš visos Lietuvos – net ir iš atokiausių šalies kampelių, į kuriuos teatrui ne visada pavyksta atvykti su techniškai sudėtingais, didelės apimties spektakliais. Būtent Palangos koncertų salė sukuria unikalią galimybę teatrui ir žiūrovams susitikti.
Be to, pasak ACH teatro vadovės, su Palanga siejasi ir dar viena, asmeniškesnė tradicija. Jau ne pirmus metus spektakliai kurorte sutampa su jo įkūrėjos ir meno vadovės, režisierės-choreografės A. Cholinos gimtadieniu, kurį ji mini liepos 30-ąją.
„Drauge paminime Anželikos gimtadienį, ir pasidžiaugiame dar vienu sėkmingu sezonu, – pasakojo G. Cholina. – Apibendrinti metus ir pažymėti šias progas būtent Palangoje pačiame vidurvasaryje visada labai malonu. Juk tai – vienas gražiausių Lietuvos kurortų, tikra mūsų vasaros sostinė!“
Tapo vienu iš svarbiausių miesto kultūros simbolių
„Per šiek tiek daugiau nei dešimtmetį Palangos koncertų salė tapo ne tik kurorto kultūrinio gyvenimo centru, bet ir vienu ryškiausių miesto identiteto simbolių, pritraukusiu apie 1,3 milijono lankytojų iš Lietuvos ir užsienio. Dėka šios salės Palanga gali pasiūlyti aukštos kokybės renginius ištisus metus, pakviesti žiūrovus į žinomų atlikėjų koncertus ir renginius”, – teigė Palangos meras Šarūnas Vaitkus.
Pasak Š. Vaitkaus, siekiant dar labiau plėsti kultūrinį potencialą, jau suprojektuoti ir turi statybos leidimą Muzikos ir meno namai. Kurie bus sujungti su koncertų sale požeminiu praėjimu ir taip sudarys bendrą kultūros kompleksą.
„Galima tik pasidžiaugti, kad Palangos koncertų salė ne tik išlaiko aukštą kokybės kartelę, bet ir tampa kūrybiškumo, profesionalumo bei kultūros inovacijų simboliu”, – sakė kurorto meras.
Kultūriškai turiningas savaitgalis prie jūros
Šiandien Palangos koncertų salė atvira visus metus – ne tik vasarą ar savaitgaliais. Ji tapo vieta, dėl kurios į Palangą atvykstama specialiai – pasiklausyti koncerto, pamatyti spektaklį, sudalyvauti konferencijoje (kasmet vyksta „Lūžio taškas“) ar tiesiog praleisti kultūriškai turiningą savaitgalį prie jūros.
„Mūsų komanda deda daug pastangų, kad Palangos koncertų salė būtų ne tik kurorto, bet ir visos Lietuvos koncertų erdvė. Statistika rodo, jog į mūsų renginius atvyksta lankytojai iš visos Lietuvos (daugiausiai iš Vilniaus, Kauno) ir net kitų Europos šalių”, – teigė Palangos koncertų salės direktorė Aida Aleksandrovienė, pabrėžianti, kad vyksta glaudus bendradarbiavimas su apgyvendinimo paslaugų teikėjais, nes jokia paslaptis, jog kurorte vykstantys renginiai tiesiogiai veikia ir viešbučių užimtumą.
Pasak Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentės Lauros Taučiūtės, Palangos koncertų salės veikla – didžiulė pridėtinė vertė kurortui.
„Ši erdvė ženkliai prisidėjo prie sezoniškumo mažinimo. Net ir šaltuoju metu čia pasirodo garsūs atlikėjai ir grupės ne tik iš Lietuvos, bet ir viso pasaulio. Pasirodymai sutraukia pilną koncertinę salę. Visa tai ženkliai pajaučia restoranai bei viešbučiai – po koncertų žmonės lieka pavakarieniauti restorane, įsigyja nakvynę viešbutyje. Ir taip susikuria sau mažą šventę“, – pastebėjo L. Taučiūtė.
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