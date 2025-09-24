Žiūrovus pasitinka spektakių dekoracijos: iš scenos – į teatro fojė

Sadauskienės, idėja pastatyti fojė šias dekoracijas kilo teatro vadovui Tomui Juočiui.
„Dabartinė paroda teatro fojė yra viena iš nedidelių detalių, kuriomis norime papuošti teatro jubiliejinį sezoną. Jų esame sumanę ne vieną ir jas po truputį atskleisime per visus šiuos teatrinius metus. Norime, kad šį sezoną teatro žiūrovai justų jo šventišką nuotaiką. Fojė šiuo metu eksponuojama spektaklio „Kas prieš mus“ (rež. J. Vaitkus, pagal G. Grajausko pjesę) scenografijos detalės. Pačios parodos idėja kilo teatro vadovui Tomui Juočiui. Tinkamų objektų ieškojo Dekoracijų ir scenos aptarnavimo skyriaus vadovas Rytis Veverskis ir Muziejaus ir meno archyvo kuratorė Asta Šleinienė, o apipavidalino teatro dailininkė Daiva Dašenkovienė“, – pasakojo K. Sadauskienė.
Ne tik pirmajame, bet ir antrajame aukšte teatro lankytojai gali išvysti įvairių eksponatų.
„Parodos mums nėra naujiena – teatro erdvėse nuolat turime kintančią ekspoziciją – šiuo metu antro aukšto fojė veikia paroda, skirta legendinio Klaipėdos dramos teatro aktoriaus Vytauto Kanclerio (1925–1997) atminimui – šiemet jam būtų sukakę 100 metų. Po jos, nuo lapkričio 5 d., bus kita paroda „Nematytas Nekrošius. Fragmentai“. Be to, kasmet tarptautiniame teatro festivalyje „TheATRIUM“ taip pat kviečiame menininką ne iš teatro lauko pristatyti specialiai festivaliui kuriamą meno kūrinį“, – teigė K. Sadauskienė.
Dar viena Dramos teatro ekspozicija yra už teatro ribų – Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.
„Bendradarbiaudami su biblioteka joje įkurdinome keičiamą instaliaciją „Knyga scenoje“. Taip kūrybiška forma primename, kad spektakliai dažnai prasideda nuo knygų. Kalbant apie mūsų pačių repertuarą, geri pavyzdžiai yra „Mane vadina Kalendorium“ (rež. E. Senkovs, pagal A. Kalnozols knygą tuo pačiu pavadinimu), „Storas sąsiuvinis“ (rež. J. Brazys pagal A. Kristof knygą tuo pačiu pavadinimu), „Sugrįžimas“ (rež. N. Jasinskas pagal R. Bolano novelę) ir t. t. Tikimės, kad ši teatro dailininkės D. Dašenkovienės apipavidalinima mini scena bibliotekoje intriguos skaičiusius eksponuojamas knygas pamatyti spektaklius, o mačiusius spektaklius – paskaityti knygas“, – sakė K. Sadauskienė.
