20 tūkst. kalakutų ūkyje – paukščių gripo židinys

Kaip pranešė Maisto ir veterinarijos tarnyba, 20 tūkst. kalakutų ūkyje paukščiai pradėjo gaišti praėjusį penktadienį.
Pareigūnai atrinko mėginius tyrimams, kurie antradienį patvirtino, kad į ūkį pateko paukščių gripas.
Tarnybos atstovė Aistė Prielgauskaitė BNS patvirtino, kad bus nugaišinti visi 20 tūkst. paukščių.
Aplink užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos: 10 km spinduliu uždraustas gyvų paukščių ir jų produkcijos judėjimas be atskiro tarnybos leidimo. Ribojimai bus taikomi mažiausiai 30 dienų po atliktos pirminės dezinfekcijos.
Ūkiui nurodyta sunaikinti gaišenas, pakratus bei pašarus ir dezinfekuoti visą teritoriją bei paukštides. Siekiant užkirsti kelią ligos plitimui, šiuo metu vykdomas produkcijos atsekamumas.
Kretingos rajono meras Antanas Kalnius teigė, kad savivaldybė ūkiui teiks visą būtiną pagalbą.
„Ūkio darbuotojai jau aprūpinti specialiais vienkartiniais apsauginiais drabužiais, bus pasirūpinta paukščių naikinimui skirta angliarūgšte bei kitaip prisidedama prie paukščių gripo padarinių likvidavimo ir galimo plitimo užkardymo“, – pranešime sakė A. Kalnius.
Anot jo, Kretingos ligoninė yra pasirengusi priimti kontaktą su užkrėstais paukščiais turėjusius ūkio darbuotojus, jei jiems pasireikštų galimi paukščių gripo simptomai.
Šiemet sausį labai patogeniško paukščių gripo protrūkis kilo Kauno mero Visvaldo Matijošaičio ir Liudo Skieraus netiesiogiai kontroliuojamai žemės ūkio produktų prekybos grupės „Groward Group“ Vilkyčių paukštyne, Šilutės rajone, kur dėl to buvo sunaikinta per ketvirtį milijono paukščių.
