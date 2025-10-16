Gyventojus įspėja dėl galimos grėsmės: gaišins tūkstančius paukščių

Ekstremali situacija Kretingos rajono Kartenos seniūnijoje paskelbta, kai Baltuonių kalakutų ūkyje buvo nustatytas paukščių gripas. Tad patekti arčiau prie ūkio dabar draudžiama.
„Nuo židinio teritorijos sudaroma 3 km apsaugos ir 10 km priežiūros zona. Šiose zonose vykdome kontrolę, t. y. paukščių laikytojai tikrinami, ar tie paukščiai irgi nėra susirgę“, – aiškino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Mindaugas Kašinskas.
Viename didžiausių kalakutų ūkių Lietuvoje – per 20 tūkst. paukščių. Apie 5 tūkst. kalakutų nuo gripo jau nugaišo. Kitus teks migdyti dujomis ir utilizuoti. Kalakutieną, jau patekusią į rinką, ūkiui tenka atšaukti. Sunaikinti reikės net pašarus ir dezinfekuoti visą teritoriją. Kaip į ūkį pateko paukščių gripas – tik spėliojama.
„Paukščiukai, kurie buvo atvežti prieš mėnesį iš Lenkijos, negalėjo būti priežastis – per ilgas terminas jau praėjęs. Galimybė tokia, kad dalis paukščių buvo išleidžiami į lauką ir galėjo užsikrėsti per kontaktą su laukiniais paukščiais“, – svarstė M. Kašinskas.
Kalakutų ūkis – Kalniškių kaime. Nemažai čia gyvenančių dirba būtent čia.
„Pasakė viršininkas apie gripą. Gaila kalakutų, Kalėdoms buvo ruošiami“, – pasakojo kalakutų ūkio darbuotojas Giedrius Stonkus.
Kalakutų ūkyje dirba apie 50 žmonių. Vietiniai gaili ir paukščių, ir be darbo galinčių likti žmonių.
„Darbo neliko darbininkams. Kur dabar žmonės suaugę, kur automobilio neturi, kur turi išvažiuoti? Visą darbą žmonėms atėmė. Ir Baltuoniams gerai buvo, ir žmonėms gerai kaime“, – kalbėjo Kalniškių gyventoja Petronėlė Symienė.
Kas nutiko kalakutų ūkyje, žino ir netoli jo gyvenantys.
„Atėjo į telefoną žinutė, dukart antradienį atėjo ir informavo. Ne, nebijome, mūsų kaime niekas gyvulių nebelaiko – visi gyvena kaip mieste“, – pasakojo Kalniškių gyventojas Stasys Dvarionas.
O tie Kalniškių gyventojai, kurie šalia gripo židinio laiko paukščius, sako jais pasirūpinę – į lauką neleidžia.
„Kai buvo koronavirusas – tas pats dabar ir čia. Nesibaiminu. Vištų į lauką neleidžiu, uždarytos tvarte, lesinu. Nu ką daugiau? Juk jeigu ateis, kaip sako, ir mirtis ateina į trobą, – kalbėjo P. Symienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Petronėlė turi apie 20 vištų ir nepamena, kad kada nors gripas būtų nugaišinęs paukščius ar žmones susargdinęs. Tačiau specialistai sako, kad šis paukščių gripas pavojingas ir žmonėms.
„Pavojingo tipo virusas H5N1 gali susargdinti žmones. Tačiau Europos Sąjungoje tokių atvejų nenustatoma, nes reikalingas ypatingas kontaktas su paukščiais – žmogus ilgą laiką turėtų būti su sergančiais paukščiais“, – aiškino M. Kašinskas.
„Mūsų ligoninė yra pasiruošusi priimti darbuotojus, kurie turėjo kontaktą, jeigu pasireikštų simptomai šio paukščių gripo atveju“, – patikino Kretingos savivaldybės administracijos direktorė Vilma Preibienė.
Kalakutų ūkis teigia, kad nuostoliai gali siekti apie 1 mln. eurų, bet viliasi, kad valstybė tokią nelaimę kompensuos ir 30 metų kurtą ūkį ilgainiui pavyks atgaivinti. Šiemet sausį, paukščių gripo protrūkiui kilus Šilutės rajono Vilkyčių paukštyne, buvo sunaikinta per ketvirtį mln. paukščių.
