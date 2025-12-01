Agluonėnuose nušvis dešimtys papuoštų obelų

Puošti vaismedžius agluonėniškiams yra tradicija, kuri skaičiuoja beveik dešimtmetį. Kasmet advento laikotarpiu nušvinta vis daugiau obelų. Pamatyti šio neįprasto grožio žmonės atvažiuoja net autobusais.
„Supratome, kad žmonės atvažiuoja pažiūrėti būtent mūsų šviečiančio sodo. Mašinos ir net autobusai pristabdo, sustoja ir net išleidžia keleivius pasižvalgyti po sodą. Ypač gražu, kai yra sniego, bet ir tai nėra pats svarbiausias dalykas. Tie, kas dažnai važiuoja pro Agluonėnus, žino, kad gruodį verta pas mus užsukti pasidžiaugti neįprastu vaizdu“, – pasakojo seniūnė Laima Tučienė.
Agluonėnų seniūnė pasakojo, kad praėjusį savaitgalį vietos bendruomenės nariai rinkosi sode, šeimos, kaimynai ar aplinkinių kaimų bendruomenės pasiskirstė medžiais, kuriuos imasi puošti girliandomis, kurias patys ir nuperka, ir žaisliukais.
Šviesos laidus prie vaismedžių atveda ir elektros tiekimu pasirūpina seniūnijos administracija.
„Mintis puošti obelis kilo buvusiam bendruomenės pirmininkui Kęstučiui Sinskui. Jis, važinėdamas po pasaulį, ko gero, matė kažką panašaus. Po pirmų metų supratome, kad tai labai gera idėja ir visiems patinka, todėl ji gyvuoja ir plečiasi. Bendruomenės nariai labai noriai renkasi puošti medelių, sekmadienį ne tik dirbome, bet ir arbatą gėrėme, dešreles kepėme. Tokie dalykai labai vienija žmones“, – atviravo L. Tučienė.
Eglutės ir viso sodo įžiebimo šventė sekmadienį prasidės 17 valandą.
Agluonėnų sodas yra dosnus vietos žmonėms visais metų laikais. Vasarą ir rudenį kiekvienas pro šalį einantis ar važiuojantis gali pasirinkti obuolių, žiemą – pasigrožėti kalėdinėmis puošmenomis nušvintančiu sodu, pavasarį – gėrėtis vaismedžių žydėjimu.
Žmonės sode gali pasivaikščioti takeliais, sportuoti naudodamiesi lauko treniruokliais ir tinklinio aikštele, švenčių metu naudotis vasaros estrados patogumais.
