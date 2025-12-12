Ar yra vilčių, kad fontanas Danės skvere atgis?

Klaipėdos savivaldybė dėl fontano sutvarkymo vis dar bylinėjasi, tačiau uostamiesčio vicemeras Algirdas Kamarauskas teigia turintis vilties fontaną sutvarkyti iki kito vasaros sezono.
„Atrodo, rasime sprendimą, darome viską, kad sutvarkytume fontaną iki kitos vasaros. Turime du techninių sprendimų variantus. Manau, kad rasime, kaip viską išspręsti kartu su rangovu, kuris statė šitą objektą“, – teigė A. Kamarauskas.
Kiek kainuos fontano sutvarkymas, vicemeras neįvardijo, esą kai bus priimtas vienas ar kitas sprendimas, kaip jį sutvarkyti, tada ir bus paskelbta fontano remonto kaina.
2023 m. vasarą per liūtį buvo nepataisomai sugadinta penktadalį milijono eurų kainavusio Danės skvero fontano techninė įranga.
Brangiai kainavęs fontanas pirmojo sezono taip ir nepabaigė po to, kai dėl liūties nukentėjo po grindiniu esanti techninė fontano įranga.
Nuo tada savivaldybės atstovai mėgina išsiaiškinti, kas dėl to kaltas: projektuotojai, rangovai ar techniniai prižiūrėtojai.
2023 m. lapkritį buvo atliktas viešasis pirkimas techninei ekspertizei, kad būtų išsiaiškinta, dėl kieno kaltės buvo užlieta programą valdanti fontano įranga.
Ekspertizės išvados gautos, bet liko neatsakytas klausimas, kas yra kaltininkas.
Buvo paskaičiuota: reikėtų per 200 tūkst. eurų, daugiau nei kainavo pats fontanas.
Po rekonstrukcijos Danės skvere buvo įrengtas modernus fontanas su projekcinėmis vaizdo instaliacijomis.
Šis pagal klasikinę muziką „šokantis“ fontanas buvo viena mėgstamiausių klaipėdiečių vasaros pramogų mieste.
