Danės skvere bus įrengtas šviesų parkas

Šio sumanymo organizatoriai – „Klaipėdos šventės“.
„Čia yra „Klaipėdos švenčių“ organizuojamas Kakės Makės šviesų parkas. Ruošiasi Kalėdoms, stato instaliacijas. Dar negaliu pasakyti, kada parkas bus atidarytas“, – sakė Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas.
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus specialistai pasidalijo informacija, kad Danės skvere, už paminklo „Arka“, lankytojų lauks apie šimtas šviesos skulptūrų ir lazerių instaliacijų, sukurtų specialiai šiam projektui.
O patirti nuotykius ir džiaugsmą čia kvies Netvarkos Nykštukas, Mamaisa ir Nanaisa, Mucis, Čiūčia bei kiti Kakės Makės istorijų veikėjai.
Parkas bus mokamas, kaina vienam žmogui sieks penkis eurus.
