Vėjas padiktavo savo taisykles: uostamiestyje – laikini pramogų ribojimai

2025-12-28 17:09
Brigita Juodelytė

Klaipėdos miesto gyventojai ir svečiai šį sekmadienį kviečiami būti atidžiais – dėl nepalankių oro sąlygų laikinai stabdoma vienos iš lankomiausių šeimų pramogų erdvių veikla.

„Kakės Makės“ parkas Klaipėdoje „Kakės Makės“ parkas Klaipėdoje „Kakės Makės“ parkas Klaipėdoje „Kakės Makės“ parkas Klaipėdoje

Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Klaipėdos šventės“.

„DĖMESIO!

Dėl smarkaus vėjo šįvakar – gruodžio 28 d., sekmadienį, KAKĖS MAKĖS parkas NEVEIKS.
Parkas neveiks siekiant apsaugoti lankytojus nuo galimų grėsmių.

Dėkojame už supratingumą“, – rašoma pranešime.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į šalyje siautėjančius stiprius vėjo gūsius, kurie pajūryje vietomis siekia beveik uraganinį stiprumą. 

Specialistai ragina gyventojus vengti atvirų erdvių, ypač parkų, medžių ar laikinų konstrukcijų.

