Atgimimo aikštėje bus permainų

„Klaipėda“ jau rašė, kad šių metų pradžioje Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nusprendė, jog viskas, ką archeologai rado išlikus po Atgimimo aikšte, yra vertybės. O tai reiškia, kad ardyti jų negalima, teks išsaugoti.
Tačiau paprastai užversti buldozeriu šios vietos nevalia. Tai turi būti padaryta taip, kad vertybės nebūtų suardytos. Turės būti pakoreguotas ir šioje aikštėje suplanuotas objektas – požeminė automobilių aikštelė ir antžeminės dalies sprendiniai.
Kol kas visi veiksmai vyksta kabinetuose – derinama projekto korekcija, kuriami sprendiniai, kaip po žeme paslėpti atkastus miesto reliktus.
Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas yra vienas žmonių, geriausiai žinančių, ko ir kada gali laukti klaipėdiečiai. Pakalbintas telefonu jis nedaugžodžiavo, mat buvo išvykęs.
„Kai pajudės, tada ir išgirsite. Dabar vyksta parengiamieji darbai, derybos. Laukiame leidimo dėl nekilnojamojo turto vertybių tvarkymo. Turime tvarkybos projektą, kai tik gausime leidimą, tai ir startuosime“, – teigė A. Kamarauskas.
Jis patikino, kad tokie darbai nebus nukelti į kitus metus, o bus pradėti jau šiemet, gal net netrukus.
Esama žinių, kad vos tik prasidėjus darbams duobių aikštėje nebeliks maždaug per porą mėnesių. Kada aikštė atrodys taip, kaip piešta vizualizacijose, kol kas nežinia.
