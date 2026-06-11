Atgimimo aikštėje – naujas etapas

Darbai pradėti įgyvendinti po to, kai Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba visas tyrimų metu atidengtas struktūras pripažino vertingomis kultūros paveldo vertybėmis.
Šiuo metu Atgimimo aikštėje vykdomas archeologinių radinių konservavimo ir užpylimo planas.
Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas teigė, kad darbai atliekami pagal pakoreguotą projektą, kuriame atsisakyta požeminės dalies įrengimo, tačiau išsaugomas paveldas ir tęsiami teritorijos tvarkymo darbai.
„Projektas išlieka, tik nedarome požeminės dalies, o atliksime tvarkybos projektą, kuris yra suderintas su Kultūros paveldo departamentu. Kitu etapu, pagal seną projektą, bus įrengta viršutinė dalis“, – komentavo A. Kamarauskas.
Atgimimo aikštėje, prieš teritoriją užpilant gruntu, buvo atlikti ir papildomi saugumo patikrinimai dėl galimų sprogmenų.
„Tikimės, kad sprogmenų nebeliko toje teritorijoje, nes ten buvo ir magnetometrija padaryta, papildomai patikrinta. Tikėkimės, kad šioje vietoje yra saugu“, – pažymėjo A. Kamarauskas.
Daugelis jau norėtų išvysti atvirą Atgimimo aikštę, tačiau ji išliks aptverta iki pat visų numatytų darbų baigties.
„Statybvietė bus aptverta iki pat darbų pabaigos. Ne dėl to, kad tai paveldas, tiesiog tai yra statybvietė, o rangovas privalo apsitverti“, – teigė A. Kamarauskas.
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