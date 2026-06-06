Atvers naujas galimybes verslui

Rengiant projektinius pasiūlymus buvo įvertinta esama teritorijos situacija bei numatyti konkretūs būsimos infrastruktūros sprendiniai.
Projektuotojai suplanavo 200 m pločio įplaukos kanalą, laivų apsisukimo ratą, kurio skersmuo sieks 600 m, taip pat suprojektuota 1 300 m ilgio krantinė, naujai atsirasianti uosto žemė.
Projektiniai pasiūlymai taip pat apima 110 kV elektros energijos perdavimo oro linijos Marios–Juodkrantė atkarpos demontavimo ir naujos požeminės kabelinės elektros linijos įrengimo sprendinius bei įvairius sprendinius, susijusius su kitais inžineriniais tinklais.
Didelės apimties projektas suskaidytas į keletą etapų, kurie apims hidrotechninių statinių įrengimą, uosto akvatorijos gilinimo, naujos teritorijos formavimo ir kitus darbus.
Statybos darbus leidžiantį dokumentą planuojama gauti dar šiemet.
„Žingsnis po žingsnio artėjame prie momento, kai svarbiausia Klaipėdos uosto plėtros idėja istorijoje pasieks realaus įgyvendinimo etapą. Pietinės Klaipėdos uosto dalies išvystymas sudarys palankias sąlygas naujų investicijų pritraukimui, šalies logistikos ir krovos apimčių augimui bei sustiprins galimybes patenkinti Lietuvai ir visam mūsų regionui svarbaus karinio mobilumo poreikius“, – pabrėžė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinis direktorius Algis Latakas.
Projektinių pasiūlymų rengimo konkursą pernai laimėjo bendrovė „Aplan“ kartu su subtiekėju „Haskoningdhv Nederland B. V.“, sutarties vertė 584 tūkst. eurų be PVM.
Pietinės uosto dalies išvystymo projektas Klaipėdos uostui yra svarbus dėl plėtrai tinkamų teritorijų stygiaus.
Naujos apimties uosto veiklos ir krovos potencialą kuriančiam projektui skiriama didžioji 2026–2029 m. Klaipėdos uosto strateginio veiklos plano investicinės programos lėšų dalis – beveik 600 mln. eurų.
Vertinant būsimų investuotojų dalį, bendra viso vystomo projekto suma sieks daugiau nei 1 mlrd. eurų.
Naujoji uosto teritorija galėtų būti naudojama konteinerių krovai, jūrinei inžinerinei pramonei bei būtų pritaikoma dvigubai paskirčiai – civiliniams ir karinio mobilumo tikslams.
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