Benamių pamėgtų krūmų pagaliau neliko

2025-10-16 13:00
Indrė Kiseliovaitė

Prie Klaipėdos Gedminų progimnazijos ilgą laiką styroję apleisti krūmai – pagaliau pašalinti. Kadangi prie jų dažnai lankydavosi asocialūs asmenys, kurie čia pat išmesdavo ir panaudotus švirkštus bei atliekas, nuspręsta kreiptis į specialistus, kad problemos teritorijoje, kurioje kasdien vaikšto vaikai, pagaliau neliktų.

Įvykdė: džiaugiamasi, kad progimnazijos teritorija – švari ir tvarkinga. / L. Judickienės nuotr.

Sunerimę tėvai šios progimnazijos atstovams siųsdavo nuotraukas ir prašė atsakingų asmenų imtis veiksmų. Prie šios problemos sprendimo prisidėjo ne tik progimnazija, Klaipėdos savivaldybė, bet ir Gedminų seniūnaitė Laimutė Judickienė.

„Džiaugiuosi galėdama pasidalinti bendru darbu kartu su Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriumi Aurelijumi Liaudansku – krūmai pagaliau išpjauti. Artimiausiu metu planuojame išrauti kelmus, kad teritorija būtų visiškai sutvarkyta“, – klaipėdiečius informavo L. Judickienė.

Anot jos, apie šią problemą valdininkai buvo informuoti prieš pusmetį.

„Prieš maždaug pusmetį direktorius sakė, kad turi tokią bėdą, kad yra apžėlę krūmai, juose pilna švirkštų, renkasi benamiai, tėvai jį informuoja, siunčia nuotraukas. Sakė, kad rašė ir savivaldybei, bet niekas nesureagavo. Tada parašiau aš – žadėjo įvertinti situaciją. Tačiau po pusmečio vėl teko kreiptis, nes krūmai vis dar nebuvo sutvarkyti. Direktorius vėl skambino ir prašė pagalbos“, – apie įvykių eigą pasakojo L. Judickienė.

Dar kartą kreipusis į savivaldybę, problema pagaliau buvo išspręsta.

„Ėmiausi iniciatyvos. Sutarėme, įvertino, krūmus nupjovė, dar grįš išrauti ir kelmus. Tad viską išpjovė, sutvarkė. Krūmų nebėra, problemą pašalino“, – sakė Gedminų seniūnaitė.

