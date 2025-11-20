„Dabar jau visko mačiau“: vaizdelis Klaipėdos gatvėje sukėlė diskusijų audrą

Komentatoriai mano, kad ant eismo juostos įrengta saugumo salelė su kelio ženklais gali tapti avarijų priežastimi.
Po įrašu greitai pasipylė gausybė reakcijų.
„Dabar jau visko mačiau… Svetima gėda apima Klaipėdoj. Laukiam komentaro iš savivaldybės“, – rašė internautas.
„Valant sniegą, apsišlifuos“, – juokavo komentatorius.
„Dažnai pastebiu neadekvačius saugaus eismo sprendimus. Toks jausmas, kad ten darbuojasi neturintys vairuotojo pažymėjimo arba išvis nevairuojantys asmenys“, – rašė kitas.
Klaipėdiečiai pastebi, kad tokia salelė, „užlipanti“ ant eismo juostos, yra ne vienoje Klaipėdos gatvėje.
Situaciją pakomentavo ir Klaipėdos miesto savivaldybė.
„Vadovaujantis galiojančiomis Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklėmis, pėsčiųjų perėja per keturias eismo juostas negali būti įrengiama be saugumo salelės. Atsižvelgdama į šiuos reikalavimus, savivaldybė įrengė saugumo salelę, kuri užtikrins didesnį pėsčiųjų saugumą, tačiau šiuo metu projektas dar nėra galutinai baigtas – vyksta likusieji darbai ir numatyta galutinė projekto sprendimo peržiūra“, – teigė Klaipėdos miesto savivaldybės Transporto skyriaus vedėja Lina Žemaitytė.
