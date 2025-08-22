Darželį papuošė jūrinė freska

A. Pudževytės freskos jau puošia erdves daugiau kaip 30-yje pasaulio šalių įvairiuose žemynuose.
„Su malonumu priėmiau pasiūlymą nutapyti prasmingą ir jūrinę žinutę nešančią freską. Ant darželio sienos nugulė ne tik jūros akcentai, bet ir paskatinimas svajoti. Neatsitiktinai freskos centre – mergaitė, dėvinti kapitonės uniformą. Jūra – tai ne tik nuostabus reiškinys, puiki vieta pramogauti, bet ir neišsemiamos galimybės. Ką gali žinoti, gal kažkuris iš šio lopšelio-darželio vaikų savo ateitį sies būtent su jūra?“ – sakė A. Pudževytė.
Freska ant darželio sienos – ne atsitiktinumas, o prasmingo kūrybinio proceso rezultatas.
Dalyvaudami konkurse „Atsiverk jūrai“, grupės „Bitutės“ vaikai, padedami pedagogių Odetos Buikienės ir Rasos Mockuvienės, sukūrė jautrų filmuką su nuoširdžiais pasakojimais apie jūrą. Šis jų sukurtas filmukas buvo pripažintas geriausiu.
„Žinia, kad mūsų vaikai laimėjo šią jūrinę freską, buvo ypatinga. Prisipažinsiu, kad iki paskutinės minutės nežinojome, koks konkretus piešinys nuguls ant mūsų pastato sienos. Vaikai galėjo stebėti visą procesą nuo pirmų potėpių iki galutinio rezultato, kuris mūsų bendruomenę tikrai sužavėjo. Esame dėkingi ir šio projekto organizatoriams, ir dailininkei, kuri sukūrė ypač spalvingą ir prasmingą erdvę – net neabejoju, kad ji taps mūsų visų renginių, susibūrimų vieta“, – sakė Klaipėdos lopšelio-darželio „Pagrandukas“ direktorė Vaida Ušinskienė.
Freskos atsiradimą lėmė asociacijos „Lietuvos jūrinis klasteris“ iniciatyva, sulaukusi ir dalinės Klaipėdos savivaldybės paramos.
„Tie, kas domisi „Lietuvos jūrinio klasterio“ veikla, puikiai žino, jog mes vienijame jūrinius verslus, mokslą ir idėjas tam, kad Lietuvos jūrinis sektorius būtų inovatyvus, atviras bendradarbiavimui ir progresyvus. Tačiau mums svarbu ne tik šiandiena – tikime, kad jūrinė ateitis prasideda nuo vaikystės smalsumo kibirkšties. Todėl inicijavome jūrinės freskos kūrimą vienoje švietimo įstaigų, kad mažieji augtų žinodami: jūra – tai pasaulis, kupinas įdomių profesijų, technologijų ir kūrybos galimybių“, – apie jūrinės freskos idėją pasakojo asociacijos koordinatorius Andrius Sutnikas.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
