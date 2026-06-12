Daugiau nei 20 metų prevencijos skyriuje dirbanti pareigūnė: paprastas dėmesys turi didelę reikšmę

„Prevencija man pirmiausia yra darbas su žmonėmis. Tai ne tik reagavimas į problemas, bet gebėjimas jas pastebėti anksčiau, kalbėtis, išgirsti ir padėti užkirsti kelią skaudžioms situacijoms. Tai darbas, kuriame nėra rutinos. Kiekviena diena atneša naujų situacijų, naujų iššūkių ir naujų žmonių istorijų. Turbūt todėl šis darbas man iki šiol išliko labai artimas ir prasmingas“, – pasakojo A. Studencova.
Pasak pareigūnės, šiandien prevencija yra kur kas daugiau nei tik paskaitos mokyklose ar patikrinimai gatvėse. Tai – visuomenės saugumo stiprinimas, bendruomenių telkimas ir nuolatinis pasirengimas reaguoti į modernaus pasaulio grėsmes, tokias kaip sukčiavimai elektroninėje erdvėje ar naujos saugaus eismo problemos.
„Per ilgus metus prevencija man tapo ne tik darbu, bet ir labai svarbia gyvenimo dalimi. Tai sritis, kuri išmokė mane geriau suprasti žmones ir pamatyti, kokią didelę reikšmę gali turėti paprastas žmogiškas dėmesys ar laiku suteikta pagalba“, – teigė pareigūnė.
Paklausta, kas labiausiai motyvuoja, A. Studencova prisimena jautrias sėkmės istorijas. Viena jų – ryšys su vaikų globos namų auklėtiniu, kuriam pareigūnė tapo autoritetu ir padėjo nenuklysti klystkeliais. Po daugelio metų suaugęs vyras grįžo padėkoti už tai, kad laiku ištartas žodis pakeitė jo gyvenimą. Kita istorija primena apie prevencijos tęstinumą – po kiekvienos paskaitos mokykloje apie policijos pareigūno profesiją, Aurelija moksleiviams palinki kada nors susitikti kaip kolegoms. Per vieną policijos šventę prie jos priėjo jauna pareigūnė ir ištarė: „Aš jus atsimenu ir šiandien aš jau jūsų kolegė“.
A. Studencova džiaugiasi stiprėjančia, motyvuota ir aktyvia Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato VTV Prevencijos ir parengties skyriaus komanda. Pasak jos, prevencijos srityje dirbantis policijos pareigūnas turi būti bendruomenės dalimi, žmogumi, kuriuo pasitikima.
„Tikiu, kad geriausi rezultatai pasiekiami tada, kai žmonės dirba ne tik iš pareigos, bet ir iš nuoširdaus noro padėti kitiems, būti reikalingais ir kurti prasmingą ryšį su žmonėmis“, – sakė A. Studencova, sveikindama kolegas Lietuvos policijos prevencijos padalinių dienos proga, kuri švenčiama birželio 12 d.
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