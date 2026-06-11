Dėl avarijos nespėjo į egzaminą

Magistralėje – masinė avarija
Važiuojantiems magistrale antradienio rytą teko apsišarvuoti kantrybe, nes pirmosios spūstys formavosi dar prieš kelininkų šiuo metu remontuojamą kelio ruožą.
Visiškai eismas stojo ties Dirvupiais.
Paaiškėjo, kad čia įvyko masinė avarija, policijai apie įvykį pranešta 7.48 val.
Komisariatas informavo, kad eismo įvykyje susidūrė šeši automobiliai, žmonės per eismo įvykį nenukentėjo.
Spūstys kitose įvažose galėjo formuotis dėl remontui uždarytos Rimkų geležinkelio pervažos.
Eismo trikdžius klaipėdiečiai fiksavo dar išvakarėse.
Nederina veiksmų su miestu
Esama eismo situacija labai pasipiktino Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, priminęs, kad buvo viešai paskelbta informacija apie uždarytą Rimkų pervažą dėl miesto planuojamų darbų šalia esančiame kelio ruože.
„Tačiau tai, kad tuo pat metu bendrovė „Via Lietuva“ vykdys darbus Vilniaus plente, ir vėl mums tapo žinoma tik po fakto. Tai ne pirmas kartas, kai „Via Lietuva“ nederina savo veiksmų su miestu. Suprantame, kad darbai atliekami ne Klaipėdos miestui priklausančiame kelyje, bet jie, kaip visada, tiesiogiai paliečia Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono gyventojus, nes nuo 2007 metų pradėta tvarkyti Jakų sankryža iki pat šios dienos nėra baigta“, – savo paskyroje socialiniame tinkle parašė A. Vaitkus.
Meras pabrėžė, kad ši situacija dar kartą parodė ne tik dialogo tarp miesto ir valstybinių institucijų trūkumą, bet ir valstybinį požiūrį į vieną svarbiausių strateginių miestų, kur veikia ypatingos svarbos objektai – Klaipėdos uostas, taip pat Laisvoji ekonominė zona.
„Situacija dar kartą parodė, kaip svarbu pagaliau įgyvendinti strateginės svarbos projektus – Pietinio aplinkkelio statybą, kelio Nr. 141 Klaipėda–Šilutė–Jurbarkas rekonstrukciją, užbaigti Jakų žiedinės sankryžos projektą. Deja, eilė Vyriausybių, panašu, į tai tiesiog numodavo ranka“, – teigė A. Vaitkus.
Šiuo metu atliekami tik remonto darbai, o kas vyktų tada, jei tektų likviduoti avarijos padarinius?
Pragaištingas rytas kamšatyje
Anot mero, kol šie projektai neįgyvendinti, net menkiausi remontai, kurie vyksta, paralyžiuoja eismą.
„Turime mąstyti strategiškai ir pagaliau iš esmės išspręsti problemą. Tokio požiūrio tikiuosi iš valstybės vadovų ir jų valdomų institucijų. Šiuo metu atliekami tik remonto darbai, o kas vyktų tada, jei tektų likviduoti avarijos padarinius ar užtikrinti ypač šiuo laiku taip svarbų karinį mobilumą?“ – retoriškai klausė A. Vaitkus.
Tačiau nereikėjo nė šių išskirtinių atvejų.
Dėl masinės avarijos sukeltos kamšaties dalis abiturientų nesuspėjo atvykti į valstybinį anglų kalbos egzaminą.
„Jakų žiedinėje sankryžoje ir taip kemšasi eismas dėl kelio remonto darbų, o antradienio rytą, be viso to, dar įvyko eismo įvykis, todėl dalis abiturientų nespėjo atvykti į egzaminą. Jiems teks pateikti įrodymą, kad neatvyko į egzaminą dėl avarijos, ir jie egzaminą laikys pakartotinėje sesijoje. Pagrindinė egzaminų sesija vyks iki birželio 19 d., o pakartotinė prasidės nuo birželio 22 d.“, – patikslino Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė.
Rado kompromisą
Meras A. Vaitkus pranešė, kad su valstybės valdoma bendrove „Via Lietuva“ ir darbus vykdančiu rangovu sutarta, kad Vilniaus plente darbai bus maksimaliai paspartinti. Preliminariai planuojama, kad darbai čia vietoj planuotų devynių darbo dienų truks tris, ir eismo ribojimai čia turėtų būti panaikinti penktadienį iki pietų.
Savivaldybė siekė, kad darbai Vilniaus plente laikinai būtų sustabdyti iki bus atidaryta Rimkų pervaža, tačiau danga Vilniaus plente jau nufrezuota, todėl „Via Lietuva“ rangovas privalo tęsti darbus.
Siekiant palengvinti susisiekimo galimybes savivaldybė su bendrove „V. Paulius & Associates“ sutarė, kad laikinai piko valandomis nemokamai būtų atvertas šios įmonės privatus kelias nuo Dumpių pro įmonę „VPA logistics“ – pro Laistus į pietinę miesto dalį, iki Jūrininkų ir Taikos prospekto sankryžos. Užtvarai bus pakelti ir kelias bus atvertas darbo dienomis – ryte: 6.30–9.30, vakare 16.00–19.00 val. Eismas bus galimas abiem kryptimis – tiek nuo Dumpių į Klaipėdos pusę, tiek atvirkščiai. Norint įvažiuoti į minėtą kelią, važiuojant iš 141 kelio, ties Dumpiais reikia įsukti į Gručeikių gatvę. Kelias nemokamai bus atvertas iki kol bus atidaryta Rimkų pervaža.
Rimkų pervaža dėl šalia vykstančių darbų bus uždaryta iki birželio 29 d., tačiau dedamos pastangos, kad darbai būtų vykdomi kiek įmanoma sparčiau ir pervaža būtų atverta anksčiau numatyto termino.
Šaltinis: Klaipėdos savivaldybė
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