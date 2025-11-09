Dėl netinkamos stovos – klaipėdiečių pykčiai: siūlo skirti baudas

Klaipėdietis pasidalijo savo patirtimi. Anot jo, vienam asmeniui, vairuojančiam žalios spalvos automobilį, buvo iškviesta policija dėl to, kad per jį iš Debreceno gatvės kiemo negalėjo išvažiuoti kiti automobiliai.
„Kaip per tokius reikia išvažiuoti, pavyzdžiui, anksti į darbą ar dar kur su reikalais? Gaila, kad dėl tokių savanaudžių reikia kviesti policiją. Manau, bauda būtų tinkamas sprendimas“, – teigė vyriškis.
„Ventilius išsukti iš padangų tokiam išgamai“, – išeitį, kaip reikėtų pamokyti vairuotoją, siūlė komentatorius.
„Manau, padaryti kiauras padangas būtų naudos daugiau nei policijos bauda“, – siūlė kitas.
Atsirado ir atpažinusių, kam priklauso žalios spalvos automobilis. Savininkui esą sunkiai sekasi pastatyti automobilį, tad kartais mašiną esą palieka bet kur ir bet kaip.
„Keista, nes paskambinus dėl tokios situacijos į policiją įprastai policininkas susisiekia su automobilio savininku ir prašo geranoriškai kuo skubiau patraukti mašiną. Gal telefonas buvo išjungtas?“ – svarstė klaipėdietis.
O Tauralaukio kvartale žmonės piktinosi dėl automobilio, pastatyto ant tako, skirto pėstiesiems.
Vieni gyventojai pyko, kad negali eiti šaligatviu, o kiti priminė, kad privačių namų teritorijoje prie savo namų vartų pasistatęs automobilį žmogus esą nieko blogo nepadarė.
Bet pareigūnai šią situaciją matė kitaip. Anot jų, automobilio vairuotojui galėtų grėsti atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 417 straipsnio antrą dalį.
Jame rašoma, kad sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles (KET) draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.
O taip stovintis automobilis, pasak pareigūnų, trukdo ir pėsčiųjų eismui, ir pažeidžia KET.
Primenama ir tai, kad, pagal ANK 115 straipsnį, tyčinis svetimo turto, kurio vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, sunaikinimas ar sugadinimas užtraukia baudą nuo 50 iki 750 eurų.
