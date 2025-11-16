Už mašinų stovą – aibė baudų

Jaučiasi didvyriais?
„Nidos g. 54 gyventojai (ir aplinkui), kas čia taip sumąstėte paskųsti mano vyrą, kad statosi mašiną, kaip ir visi kiti? Aikštėje mašinoms nėra vietos, su parkavimu čia kažkokia tragedija. Visi kaip nori, taip statosi. Vyras gavo administracinę baudą už netinkamą parkavimą lapkričio 8 d. ryte, kai tikrai buvome namuose. Tai kieno čia vietą užėmė? Nežinau, kur čia sužymėta, kuri kieno vieta? Žmonės, truputį padorumo reikia, nejaugi visus dabar reikės skųsti policijai, kad netinkamai parkuojatės? Nes beveik visi stato ant šaligatvių. Ačiū, kad pridarėte daugiau žalos ir išlaidų šeimai su mažu kūdikiu. Tikrai pasirodėte didvyris ir apgynėte savo vietą“, – piktinosi moteris, pasislėpusi po anonimo kauke.
Į jos šauksmą atliepę kiti klaipėdiečiai neslėpė, kad ir patys gavo baudų. Žmonės įvardijo ir tikslias vietas.
„Ir Nidos g. 56 gauname baudas, kad prie laiptinių statomės, čia kažkas neturi ką veikti ir skambina į policiją, o policija sako, kad turi į skundą reaguoti, tai ir baudžia“, – teigė viena klaipėdietė.
Dar viena moteris tikino taip pat gavusi baudą, pastačiusi automobilį prie Nidos g. 56 namo, dar kiti gavo baudą, pasistatę prie Nidos g. 54-ojo namo.
Vairuotoja, automobilį pasistačiusi prie Kalnupės g. 21 namo, tikino gavusi dvi baudas už netinkamą stovą. Anot jos, šiame name esą gyvena kaimynė, kuri specialiai skundžia kitus policijai.
Baudė keturis kartus
Klaipėdietė pasidalijo žinia, kad neseniai gavo keturias baudas ir, jei gaus dar vieną, nesutiks mokėti, kol kas nors neįrodys, kad automobilis pastatytas draudžiamoje vietoje.
„Ar šaligatvis nėra atskirtas borteliu? Ar neturėtų būti ženklo, draudžiančio stovėti? Ar neturėtų būti geltona linija pažymėta įspėjant, kad parkuotis negalima? Nė vieno iš šių ženklų prie laiptinių nėra. Kažkas jaučia pasitenkinimą skųsdamas. Nors pati keikiuosi eidama pro Naikupės g. 16 namo kiemą, nes tenka eiti per pelkes keliu, o ne šaligatviu. Tada irgi kyla noras nufotografuoti ir pasiskųsti. Bet kai tau piktybiškai kenkia vieną, antrą, trečią kartą, tai rodo žmogaus proto negalią, kitaip negaliu apibūdinti tokių poelgių“, – piktinosi klaipėdietė.
Surašė 4 771 protokolą
Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų duomenimis, dėl įvairių automobilių stovos pažeidimų nuo šių metų sausio 1 d. iki lapkričio 13 d. Klaipėdoje yra surašytas 4 771 administracinio nusižengimo protokolas pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 417 straipsnio antrą dalį.
Per visus 2024 m. dėl tokio pobūdžio pažeidimų uostamiestyje surašyta 5 710 administracinio nusižengimo protokolų.
Pareigūnų teigimu, didžioji dauguma pažeidimų užfiksuojama pagal iš gyventojų gautus pranešimus.
ANK 417 straipsnis nurodo, kad sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.
Taip pat sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose gali stovėti tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtos transporto priemonės, bauda siekia nuo 60 iki 180 eurų.
Nusižengus pirmą kartą gali būti skiriama pusė minimalios baudos.
