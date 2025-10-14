Dienraščio vadovybėje – permainos

„Džiaugiuosi perduodamas darbus patikimam žmogui“, – teigė aštuonerius metus bendrovei vadovavęs Vidas Milkevičius, kuris savo karjerą vėl tęs motininėje kompanijoje „Diena Media News“ direktoriaus pavaduotoju.
Naujoji įmonės „Klaipėdos dienraštis“ direktorė L. Čekanavičė turi daugiau nei 15 metų vadovaujamos patirties verslo plėtros, personalo valdymo, organizacijų vystymo ir strateginio planavimo srityse. Ji yra dirbusi RNDV grupėje organizacijos vystymo direktore bei vadovavusi įmonei „Selection and Language Services“.
„Teko dirbti įvairiose srityse, vadovauti įvairių dydžių ir sričių komandoms. Pastaruosius septynerius metus dirbau laivų statybos įmonėje. Dabar patekau į visai kitą verslo sritį. Tikiu, kad pagrindiniai verslo principai visur išlieka panašūs – svarbiausia aiški kryptis, žmonės ir gebėjimas greitai bei veiksmingai reaguoti į pokyčius. Šias nuostatas atsinešu ir čia, tikėdama, kad kartu su redakcijos komanda galime toliau auginti „Klaipėdos dienraščio“ vertę ir aktualumą skaitytojams“, – akcentavo L. Čekanavičė.
Naujoji bendrovės „Klaipėdos dienraštis“ direktorė pabrėžė, kad jos tikslas, dirbant su komanda, ir toliau išlaikyti lyderystę regione.
Dienraštis „Klaipėda“ – jau aštuonis dešimtmečius žingsniuoja koja kojon su savo skaitytojais.
Per tuos metus daug kas pakito pasaulyje, valstybėje, mieste, žmonių mąstyme.
Keitėsi ir laikraštis. Viena liko pastovu – „Klaipėdos“ skaitymas kaip buvo, taip ir yra neatsiejamas klaipėdiečių kasdienybės ritualas.
