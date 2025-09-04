„Padaryta tokia žulikystė“: Rugsėjo 1-osios šventėje tėvai ir moksleiviai nušvilpė direktorę

„KK2“ komanda nuvažiavo į Kražių mokyklą, kad pamatytų situaciją gyvai.
„Kražiai visą laiką buvo Žemaitijos žemės šviesulys, o dabar jau nuo rugsėjo pirmos dienos bus tik pagrindinė ir Kražių 11–12 klasės vaikai mokysis Jono Graičiūno skyriuje. Padaryta tokia žulikystė, tokia patyčia“, – teigė Kražių gimnazijos garbės galerijos narys Marijus Čekavičius.
Kražių gimnazijos pradžia – 1614 metai, kai mokslo įstaigą čia įkūrė jėzuitai. Kražių gimnazijoje mokytoju dirbo net Motiejus Valančius.
Bet dabartinei valdžiai ta istorija nieko nereiškia – per daug kainuoja išlaikyti. Todėl į kovą stojo bendruomenė. Kreipėsi į Gitaną Nausėdą, į Seimą, į Švietimo ministeriją, į prokuratūrą.
„Kražių gimnazijos statuso panaikinimas... Tai mano senolis grabe vartosi, vartosis ir tie, kurie mokė Kražių kolegijoje ir gimnaziją kūrė. Tai tokia panieka istoriškai. O po penkių ar dešimties metų, jei norės atkurti gimnaziją, kiek popierių reikės tvarkyti“, – pabrėžė M. Čekavičius.
Tėvai sumišę. Loreta Masiulienė į Kražių mokyklą leidžia du savo vaikus. Šiuos mokslo metus jie dar užbaigs Kražiuose, paskui turės kraustytis kitur. Artimiausia gimnazija – už 20 kilometrų, Kelmėje.
„Kodėl valdininkai ateina į darbą 7 ar 8 val. ir grįžta jau 17 val., o tas vaikas – duok Dieve, kad jis 19 val. grįš namo, išvažiavęs tą pačią 6 ar 7 val. Pikta, kodėl mūsų krašte nepaliekama nei viena gimnazija. Čia sako – viskas gerai, pagrindinė, bet jeigu dar kažkas keisis, tai dauguma vaikų tos pagrindinės nebaigs, nes jie į devintą gimnazinę klasę turės eiti kitur“, – aiškino mama L. Masiulienė.
Tėvai patenkinti ir Kražių gimnazijos mokinių rezultatais, ir mokytojais. Gimnazija graži, suremontuota, sutvarkyta.
„Kiek šimtukininkų iš Kražių išeina. Kur jaunos šeimos ateis gyventi į Kražius – miestelis ramus, gražus, bet dabar nieko nelieka. Atvažiavo jauna šeima iš miesto, sakė, jog čia ramu, gražu, gera gimnazija su geromis rekomendacijomis. O dabar teigia, jog kaip ir apgauti lieka“, – piktinosi L. Masiulienė.
Bendruomenė nežinioje. Kol kas Kražiuose veiks pagrindinė mokykla, o po tuo pačiu stogu – ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos padalinys, kuriame mokysis 11-okai ir 12-okai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Bet tėvai įsitikinę – greit Kražiuose visai mokyklos nebeliks.
„Liūdna visiems, nesinori, kad ištuštėtų. Gražina mūsų Kražius, bet atrodo, kad viską daro tik kelioms močiutėms. Duok Dieve joms sveikatos, bet po kelerių metų jos numirs, o trobelės liks tuščios“, – sakė moteris.
Po „KK2“ vizito mokyklos direktorė, likus kelioms dienoms iki Rugsėjo 1-osios, pranešė, jog 11-os klasės mokiniams vietos mokykloje nebėra. Rugsėjo 1-osios šventės metu Kražių tėveliai ir moksleiviai direktorę pasitiko šūksniais ir švilpimais.
Taigi galimybė mokytis, o juolab galimybė vaikams eiti į mokyklą netoli namų tampa prabanga.
Naujausi komentarai