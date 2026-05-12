Ekskursijos kvies pažinti miestą

Gidams – prasminga misija
Ekskursijos bus pritaikytos fizinę, intelekto, klausos ir regos negalią turintiems žmonėms – tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
Dalyvius lydės profesionalūs gidai, kurie supažindins su seniausio Lietuvos miesto istorija, legendomis, pilimi, senaisiais tiltais, uostu bei kitomis vietomis.
Klaipėdos apskrities gidų gildijos pirmininkė Daiva Statkuvienė pažymėjo, kad šios ekskursijos turi kur kas gilesnę prasmę nei vien pažintis su miestu.
„Ekskursijos žmonėms su negalia turi itin svarbią reikšmę – jos ne tik atveria kultūros ir pažinimo galimybes, bet ir stiprina visuomenės įtrauktį, bendruomeniškumą, tarpusavio supratimą, leidžia kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo jo galimybių, patirti pažinimo džiaugsmą“, – teigė D. Statkuvienė.
Pasak D. Statkuvienės, gidams tai – ir prasminga profesinė misija.
„Tenka pritaikyti ekskursijų turinį, kalbą bei maršrutus taip, kad jie būtų tinkami visiems. Tai skatina gidus ieškoti kūrybiškų sprendimų, mokytis aiškiau ir jautriau komunikuoti, augina empatiją, plečia gidų profesines kompetencijas ir primena, kad turizmas turi būti prieinamas kiekvienam“, – teigė gidų gildijos pirmininkė.
Pažins senamiestį
Nemokamos ekskursijos suaugusiesiems, turintiems fizinę negalią, jau įvyko gegužės 4–5 d. Vaikams, turintiems fizinę negalią, ekskursijos vyks gegužės 14 ir 19 d. 11 val.
Jų metu dalyviai sužinos, kaip gyveno senieji klaipėdiečiai, kas kūrė miestą, klausysis pasakojimų apie pilį, tiltus, miesto simbolius bei senųjų pastatų istorijas.
Turizmas turi būti prieinamas kiekvienam.
Vaikams ir suaugusiesiems, turintiems intelekto negalią, parengtos atskiros pažintinės programos.
Vaikų ekskursijos vyks gegužės 15 ir 18 d. 11 val., o suaugusiųjų – birželio 3 ir 9 d. 11 val.
Jaunieji dalyviai susipažins su Mėmelio pilimi, ieškos paslaptingų skulptūrų.
Suaugusieji išgirs, kodėl Klaipėda kadaise buvo vadinama Mėmeliu, kuo vertėsi čia gyvenę žmonės, klausysis ir dainų.
Klausos negalią turintiems vaikams ekskursijos numatytos gegužės 13 d. 10 val. Viena jų jau įvyko gegužės 6 d. Suaugusiesiems skirtos ekskursijos vyks birželio 10 ir 17 d. 17.30 val. Pasakojimai bus verčiami į gestų kalbą.
Ekskursijose vaikams bus pasakojama apie senamiestyje „gyvenančias“ skulptūras ir jų istorijas.
Suaugusieji sužinos, kur gimė Mėmelio miestas, išvys Frydricho miesto fachverkinės architektūros pastatus, išgirs pasakojimus apie miestą niokojusius gaisrus.
Uostamiestis atviras visiems
Išskirtinės ekskursijos suplanuotos ir regos negalią turintiems žmonėms.
Vaikams jos vyks gegužės 25 d. 11 val., o suaugusiesiems – birželio 8 d. 11 val. bei birželio 22 d. 17.30 val.
Šių ekskursijų metu senamiestis bus pažįstamas per pojūčius ir garsus.
Dalyviai lies Klaipėdos pilies bronzinį maketą, klausysis miesto istorijų bei susipažins su legendine Taravos Anike.
Visų vyksiančių ekskursijų trukmė – apie 60 minučių, visos jos yra nemokamos.
Organizatoriai tikisi, kad ši iniciatyva ne tik leis geriau pažinti Klaipėdą, bet ir dar kartą primins, jog miestas turi būti atviras kiekvienam.
