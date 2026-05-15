Garažai, kuriuose gimsta kūryba: Gargžduose atidaroma „Gargždų kūrybos stotis“

Ten, kur anksčiau buvo tik eilės garažų, skambės muzika, vyks kūrybinės dirbtuvės, parodos, koncertai, susitikimai, kino vakarai, edukacijos, terapijos ir netikėti pasirodymai.
Tai ne tik renginiai – tai naujas miesto reiškinys ir eksperimentas, kviečiantis pažvelgti į garažus visiškai kitaip, kaip į vietą, kur gimsta idėjos, bendrystė ir kūryba.
Visą vasarą čia veiks skirtingų įstaigų kūrybinės stotelės–garažai, kuriuose vyks įvairios meninės, edukacinės ir bendruomeninės veiklos. Prie iniciatyvos jungiasi J. Lankučio viešoji biblioteka, Gargždų kultūros centras, Gargždų atviras jaunimo centras, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras bei Gargždų krašto muziejus.
„Ši iniciatyva – dalis didesnių Gargždų centro pokyčių. Ateityje šioje teritorijoje planuojama nauja gatvė ir kiti infrastruktūros sprendimai, tačiau prieš prasidedant transformacijai nuspręsta garažų erdves įveiklinti kūrybai ir suteikti jiems naują, netikėtą vaidmenį. Taip gimė „Gargždų kūrybos stotis“ – laikina, bet gyva ir nuolat besikeičianti miesto kūrybos platforma“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Ką atrasite kūrybos stotelėse?
Kiekviena stotelė turės savo identitetą ir veiklų kryptį. Gargždų krašto muziejus įkurs „Miesto istorijos stotelę“, kurioje lankytojų lauks kūrybinės dirbtuvės, knygos pristatymas, ekskursijos. Garaže bus eksponuojama kilnojamoji paroda „Gargždų istorija LDK laikotarpiu“.
Atidarymo metu muziejus kvies miesto gyventojus dalintis prisiminimais, nuotraukomis ir šeimos relikvijomis apie Gargždus bei palikti linkėjimą ateities miestui.
J. Lankučio viešosios bibliotekos garažas „Žodžiai veža“ taps vieta, kur susitiks gatvės menas, knygos, kūryba ir įvairaus amžiaus lankytojams skirtos iniciatyvos.
Gegužės 19 d. čia jau vyks gatvės meno kūrybinės dirbtuvės su menininku Mariumi Skrupskiu, o vėliau suplanuotos tvarumo mugės, knygų mainų savaitės bei kitos veiklos įvairaus amžiaus lankytojams. Tuo metu Gargždų atviro jaunimo centro garaže „GAJC 77“ vyks smiginio ir stalo futbolo turnyrai, karaokės vakarai, filmų peržiūros, grafičio bei molio dirbtuvės, koncertai ir įvairūs kiti jaunimo renginiai.
Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras kvies į kino seansus iš automobilio, o Gargždų kultūros centras – į „20 kėdžių areną“ (repeticijos, koncertai, performansai) bei „80 stotelę“, kurioje lauks 4 vandenų stendas ir patyriminė kelionė per keturis vandenis, kviečianti įsitraukti: išgirsti, įkvėpti, prisiliesti. Lankytojai galės liesti skirtingų paviršių tekstūras, atkartojančias vandens paviršiaus, akmens ir gintaro materialumą, klausytis stilizuotų gamtos ir muzikos garsų, stebėti šviesos ir atspindžių kaitą bei interaktyviai dalyvauti tyrinėjimo procese.
Renginių kalendorius
Įvairios veiklos „Gargždų kūrybos stotyje“ jau suplanuotos gegužės ir birželio mėnesiams, tačiau renginių kalendorius bus nuolat pildomas naujomis iniciatyvomis.
Gyventojų patogumui, pateikiamos net dvi kalendoriaus versijos. Jas rasite interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „SVARBU“ – „GARGŽDŲ KŪRYBOS STOTIS“.
„Atviri Grž. – Jūsų veikloms!
Vienas garažas, kurį įrengė Klaipėdos rajono savivaldybė, bus atviras visiems kūrybiškiems žmonėms ir iniciatyvoms. Savivaldybė kviečia įvairias meno ar kūrybos veiklas organizuojančias įstaigas, laisvuosius menininkus, būrelių vadovus bei kitus kūrybiškus žmones prisijungti ir vykdyti veiklas naujoje erdvėje.
Dėl detalesnės informacijos visi, norintys garaže organizuoti savo veiklas, kviečiami kreiptis el. paštu [email protected].
