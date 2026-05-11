Gargždai kraustosi? „Laukia kai kas neįprasto“

Vaizdo įrašas prasideda prie Gargždų pavadinimo instaliacijos, o vėliau persikelia į Klaipėdos gatvę, kurioje įsitaisiusios žinomos skulptūros. Netikėtai iš savo vietos pajuda „Gargždukas“, „teiraudamasis“ „Kas? Kur? Kada?“. Tada jį nusiveja šuns skulptūra. Vėliau vaizdo įrašas persikelia prie Gargždų kultūros centro.
Savivaldybė prie šio intriguojančio vaizdo įrašo paliko dar didesnį smalsumą keliančią žinutę.
„Kai miestas pradeda kraustytis, vadinasi, netrukus čia vyks kažkas įdomaus! Kas kraustosi? Kur? Ir kodėl apie tai netrukus kalbės visi? Sekite naujienas! Laukia kai kas neįprasto, unikalaus ir dar nematyto Gargžduose“, – intriguojama pranešime.
