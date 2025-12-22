Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos aikštynas – atnaujintas

Aikštyne įrengti pėsčiųjų ir bėgimo takai, atnaujintas apšvietimas, sutvarkyta aplinka, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros bei geriamojo vandens kolonėlė. Bendruomenės poreikiams pritaikytos teniso, mažojo teniso ir paplūdimio tinklinio aikštelės, treniruoklių ir gimnastikos zona, taip pat basų kojų takas. Erdvė pritaikyta ir žmonėms su negalia, siekiant juos aktyviai įsitraukti į fizines veiklas.
Projektą per mažiau nei metus sėkmingai įgyvendino Klaipėdos rajono savivaldybė kartu su Nacionaline sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei projekto rangovu.
Tai ne tik sporto, bet ir poilsio erdvė. Greta aikštyno įrengtos jaukios poilsio zonos, kuriose galima atsipūsti po treniruotės, pabūti su draugais ar tiesiog stebėti aktyvią bendruomenės kasdienybę.
Specializuotos teniso, mažojo teniso ir paplūdimio tinklinio aikštelės bendruomenei bus atvertos pavasarį, prasidėjus naujam sporto sezonui.
Atnaujintas aikštynas – graži kalėdinė dovana Gargždų bendruomenei ir miesto svečiams. Tai dar viena kokybiška, gyva ir atvira erdvė mieste, kviečianti judėti, sportuoti ir prasmingai leisti laisvalaikį.
Projektas bendrai finansuojamas valstybės fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
