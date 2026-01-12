 Gimtajame krašte pagerbtas legendinis lakūnas Steponas Darius

2026-01-12 14:31
Klaipėdos rajono savivaldybės inf.

Praėjusį penktadienį Judrėnuose ir Dariaus kaime šventiškai paminėtos lakūno Stepono Dariaus 130-osios gimimo metinės. Būtent čia, Judrėnų seniūnijoje, tuometiniame Rubiškės kaime (Dariške, vėliau Dariaus kaimu pervadintas 1933 m.), gimė ir pirmuosius gyvenimo metus praleido vienas žymiausių Lietuvos lakūnų, kurio vardas amžinai įrašytas į šalies ir pasaulio aviacijos istoriją dėl legendinio „Lituanicos“ skrydžio per Atlantą.

Minėjimo programa prasidėjo Veiviržėnų J. Šaulio gimnazijos Judrėnų S. Dariaus mokykloje. Klaipėdos rajono savivaldybės vicemerė Violeta Riaukienė dėkojo visiems šventės organizatoriams ir dalyviams, kurie savo darbu, kūryba ir bendryste prasmingai įamžino išskirtinę sukaktį. Pasak vicemerės, būtent tokie renginiai stiprina vietos bendruomenės ryšį su istorija, puoselėja atmintį ir padeda perduoti ją jaunajai kartai.

Po renginio atidarymo ir sveikinimų čia surengtos tarpmokyklinės moksleivių tinklinio 5 x 5 varžybos Stepono Dariaus taurei laimėti. Jose dalyvavo keturios komandos iš Judrėnų, Veiviržėnų, Endriejavo ir Šilalės. Nugalėtojais tapo Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos komanda, antrą vietą iškovojo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos komanda, o trečią vietą užėmė Judrėnų S. Dariaus pagrindinė mokykla.

Tuo pačiu metu S. Dariaus gimtinėje-muziejuje buvo skaitomi istoriniai pranešimai ir vyko lakūno atminimo pagerbimas. Įžvalgomis apie transatlantinį aviatorių dalijosi Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininkas P. Poškus, S. Dariaus gimtinės-muziejaus muziejininkai M. Raštikis ir R. Rubis bei Veiviržėnų gimnazijos mokytojas A. Mikalauskas.

Renginį vainikavo sporto varžybų dalyvių apdovanojimai bei svečių eisena nuo Judrėnų mokyklos iki Judrėnų A. Paduviečio bažnyčios, aplankant paminklą, skirtą „Lituanicos“ skrydžio 85-osioms metinėms paminėti.

